Türk-Alman İş Dünyası Berlin'de Buluştu - Son Dakika
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Dünya

Türk-Alman İş Dünyası Berlin'de Buluştu

Almanya'nın Berlin kentinde, Türk-Alman iş dünyası ve Türkiye'den gelen yerel yöneticilerin katılımıyla özel bir organizasyon düzenlendi. Ekonomik ve kültürel iş birliklerinin artırılması amacıyla yapılan etkinlikte, turizm ve yatırım fırsatları üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.

05.03.2025 19:56  Güncelleme: 01:59
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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'nın başkenti Berlin'de, Türk-Alman iş dünyası ile Türkiye'den gelen yerel yöneticileri bir araya getiren özel bir organizasyon düzenlendi. Türk-Alman İşverenler Derneği (TDU) ve Türk-Alman Kardeş Kentler Federasyonu (DTSV) iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik, Uluslararası Berlin Turizm Fuarı kapsamında yapıldı. Organizasyona, Türkiye'den belediye başkanları, milletvekilleri ve medya temsilcileri katıldı.

Berlin'in merkezi noktalarından biri olan Kurfürstendamm'daki TDU binasında gerçekleşen etkinliğe, Türkiye'den CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ve Gazeteci Yavuz Donat katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını TDU Başkanı Remzi Kaplan gerçekleştirdi. Kaplan, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve kültürel iş birliklerinin artırılmasının önemine vurgu yaparak, şehirler arası ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkeye de büyük katkılar sağlayacağını belirtti. Belediye başkanları ve milletvekilleri de kısa konuşmalar yaparak, bu tür toplantıların ticari ve diplomatik ilişkileri güçlendirdiğini, yeni iş fırsatları yarattığını ve Türkiye'nin Avrupa'daki ekonomik etkisini artırdığını dile getirdiler.

Toplantıda özellikle turizm, ekonomik yatırımlar ve Türk-Alman şehirleri arasındaki kardeş şehir projeleri üzerine kapsamlı görüşmeler yapıldı. Türkiye'nin turizm potansiyelinin artırılması adına Almanya'daki Türk iş insanları ile Türkiye'den gelen yerel yöneticiler arasında yatırım fırsatları ele alındı. Özellikle Antalya, Muğla, Marmaris, Kuşadası ve Didim gibi popüler turizm destinasyonlarının Alman turistler için daha cazip hale getirilmesi amacıyla yeni stratejiler üzerinde duruldu. Almanya'da yaşayan Türk iş insanlarının, Türkiye'deki yerel yönetimlerle ortak projeler geliştirerek turizme yönelik yatırımları artırabilecekleri vurgulandı. Buluşmada katılımcılar, bu samimi ortamda sohbet ederek, iki ülke arasındaki iş birliklerini daha ileriye taşıyacak fikir alışverişlerinde bulundular.

Etkinliğin kapanış konuşmasını TDU Genel Sekreteri Doğan Azman gerçekleştirdi. Azman, katılımcıların büyük ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk-Alman ilişkilerini daha da güçlendirecek yeni projeler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Etkinlik iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağların pekişmesine, turizm ve yatırım alanlarında iş birliklerinin geliştirilmesine büyük katkı sağladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Türk-Alman İş Dünyası Berlin'de Buluştu - Son Dakika

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