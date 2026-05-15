TDT Zirvesi Türkistan'da Başladı

15.05.2026 14:39
Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi, 'Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma' temasıyla başladı. Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev, Aliyev, Mirziyoyev, Caparov ve TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev aile fotoğrafı çektirdi.

TÜRK Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde başladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde 'Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma' temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkistan Kongre Merkezi'ne gelişinde Tokayev tarafından karşılandı. Burada çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Kaynak: DHA

