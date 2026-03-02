Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo

Haberin Videosunu İzleyin
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail\'i bekleyen senaryo
02.03.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail\'i bekleyen senaryo
Haber Videosu

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş üçüncü gününde devam ederken, Türk güvenlik kaynakları dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamada İncirlik Üssü'nün Türk üssü olduğu vurgulanırken, çatışmanın kısa sürede sona ermeyebileceği ve sürecin uzamasının ABD ile İsrail açısından dezavantaj yaratabileceği ifade edildi.

ABD– İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin güvenlik kaynakları dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazeteci Sinan Burhan'ın TV100 yayınında aktardığına göre; İncirlik'in bir Türk üssü olduğunun altı çizildi. Savaşın seyrine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan güvenlik kaynakları, çatışmanın kısa sürede sona ermeyebileceğine işaret edilen açıklamada, savaşın uzamasının ABD ve İsrail açısından dezavantaj oluşturabileceği belirtildi.

"İRAN'DAN TÜRKİYE'YE DOĞRUDAN SALDIRI BEKLENMİYOR"

Güvenlik kaynakları, İran'ın Türkiye'ye yönelik doğrudan bir saldırı gerçekleştirmesinin beklenmediğini belirtti. Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna işaret edilerek, böyle bir durumda NATO'nun 5'inci maddesinin devreye gireceği ve İran'ın 32 ülkeyi karşısına alacağı ifade edildi.

TÜRKİYE ARABULUCU ROLÜNDE

Açıklamada, Türkiye'nin savaşın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürdüğü kaydedildi. Daha önce İstanbul'da planlanan görüşmelerin de bu yaklaşımın bir parçası olduğu belirtilirken, Ankara'nın İran ile ABD-İsrail hattı arasında denge kurabilen nadir aktörlerden biri olduğu vurgulandı. İran'ın bu diplomatik kanalı kaybetmek istemeyeceği değerlendirildi.

"İNCİRLİK ÜSSÜ TÜRKİYE'YE AİT"

Güvenlik kaynakları, kamuoyunda gündeme gelen "ABD üsleri" iddialarını da net bir şekilde yalanladı. İncirlik Üssü'nün Türkiye'ye ait olduğu ve komutanının Türk olduğu belirtildi. Üste yalnızca ABD unsurlarının değil, farklı NATO ülkelerinden askerlerin de görev yaptığı ifade edildi. 15 Temmuz sonrasında ABD'ye ait ağır silahların büyük kısmının üsten çıkarıldığı ve kullanım yetkisinin Türkiye'de olduğu kaydedildi.

Kürecik Radar Üssü'nün ise NATO çerçevesinde faaliyet yürüttüğü, elde edilen verilerin NATO ülkeleriyle paylaşıldığı; İsrail'e doğrudan bilgi aktarımı yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"ABD'NİN HESAPLARI SAHADA KARŞILIK BULMADI"

Kaynaklar, ABD'nin İran'a yönelik bazı beklentilerinin gerçekleşmediğini ifade etti. Özellikle Ali Hamaney'in öldürülmesinin halinde İran içinde geniş çaplı bir halk hareketi oluşacağı yönündeki öngörünün sahada karşılık bulmadığı, aksine İran'ın daha dirençli bir tutum sergilediği değerlendirildi. Çatışmanın kısa sürede sona ermeyebileceğine işaret edilen açıklamada, savaşın uzamasının ABD ve İsrail açısından dezavantaj oluşturabileceği belirtildi.

"AVRUPA ORTAK KARAR ALAMADI"

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin henüz ortak bir tutum belirleyemediği, İngiltere'nin ABD-İsrail hattına destek verdiği ifade edildi. İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının yeni bir durum olduğu, bu ülkelerin kısa sürede ortak hareket etmesinin ise zor göründüğü kaydedildi.

Genel değerlendirmede, çatışmanın kısa vadede sona ermeyeceği ancak Türkiye'nin barış için diplomatik girişimlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo - Son Dakika

Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25’te Süper Lig’den sadece Galatasaray var UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var
Fenerbahçe’de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira’yı mat etti Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira'yı mat etti
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Doğruysa Trump’ı zor günler bekliyor ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Sanki olacakları görmüş Erbakan’ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu
Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi

16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
15:05
İran’da Dünya Kupası belirsizliği
İran'da Dünya Kupası belirsizliği
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
14:42
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
14:32
Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
13:28
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
12:54
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
"Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 17:02:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.