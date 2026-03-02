Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail\'i bekleyen senaryo

ABD– İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin güvenlik kaynakları dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazeteci Sinan Burhan'ın TV100 yayınında aktardığına göre; İncirlik'in bir Türk üssü olduğunun altı çizildi. Savaşın seyrine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan güvenlik kaynakları, çatışmanın kısa sürede sona ermeyebileceğine işaret edilen açıklamada, savaşın uzamasının ABD ve İsrail açısından dezavantaj oluşturabileceği belirtildi.

"İRAN'DAN TÜRKİYE'YE DOĞRUDAN SALDIRI BEKLENMİYOR"

Güvenlik kaynakları, İran'ın Türkiye'ye yönelik doğrudan bir saldırı gerçekleştirmesinin beklenmediğini belirtti. Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna işaret edilerek, böyle bir durumda NATO'nun 5'inci maddesinin devreye gireceği ve İran'ın 32 ülkeyi karşısına alacağı ifade edildi.

TÜRKİYE ARABULUCU ROLÜNDE

Açıklamada, Türkiye'nin savaşın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürdüğü kaydedildi. Daha önce İstanbul'da planlanan görüşmelerin de bu yaklaşımın bir parçası olduğu belirtilirken, Ankara'nın İran ile ABD-İsrail hattı arasında denge kurabilen nadir aktörlerden biri olduğu vurgulandı. İran'ın bu diplomatik kanalı kaybetmek istemeyeceği değerlendirildi.

"İNCİRLİK ÜSSÜ TÜRKİYE'YE AİT"

Güvenlik kaynakları, kamuoyunda gündeme gelen "ABD üsleri" iddialarını da net bir şekilde yalanladı. İncirlik Üssü'nün Türkiye'ye ait olduğu ve komutanının Türk olduğu belirtildi. Üste yalnızca ABD unsurlarının değil, farklı NATO ülkelerinden askerlerin de görev yaptığı ifade edildi. 15 Temmuz sonrasında ABD'ye ait ağır silahların büyük kısmının üsten çıkarıldığı ve kullanım yetkisinin Türkiye'de olduğu kaydedildi.

Kürecik Radar Üssü'nün ise NATO çerçevesinde faaliyet yürüttüğü, elde edilen verilerin NATO ülkeleriyle paylaşıldığı; İsrail'e doğrudan bilgi aktarımı yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"ABD'NİN HESAPLARI SAHADA KARŞILIK BULMADI"

Kaynaklar, ABD'nin İran'a yönelik bazı beklentilerinin gerçekleşmediğini ifade etti. Özellikle Ali Hamaney'in öldürülmesinin halinde İran içinde geniş çaplı bir halk hareketi oluşacağı yönündeki öngörünün sahada karşılık bulmadığı, aksine İran'ın daha dirençli bir tutum sergilediği değerlendirildi. Çatışmanın kısa sürede sona ermeyebileceğine işaret edilen açıklamada, savaşın uzamasının ABD ve İsrail açısından dezavantaj oluşturabileceği belirtildi.

"AVRUPA ORTAK KARAR ALAMADI"

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin henüz ortak bir tutum belirleyemediği, İngiltere'nin ABD-İsrail hattına destek verdiği ifade edildi. İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının yeni bir durum olduğu, bu ülkelerin kısa sürede ortak hareket etmesinin ise zor göründüğü kaydedildi.

Genel değerlendirmede, çatışmanın kısa vadede sona ermeyeceği ancak Türkiye'nin barış için diplomatik girişimlerini sürdürdüğü vurgulandı.