Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti! - Son Dakika
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Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!

22.06.2022 13:03
Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!

Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkışı için yürütülen diplomasi kapsamında Türk ve Rus askeri heyetleri Moskova'da bir araya geldi. Toplantının iyi geçtiği bildirilirken Mariupol'dan ayrılan ilk yabancı gemi 'Azov Concord' isimli Türk kuru yük gemisi oldu.

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