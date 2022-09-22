Koronavirüs salgını ve maymun çiçeği nedeniyle hayli zor günler geçiren dünya kamuoyu, küresel iklim krizi nedeniyle ortaya çıkabilecek yeni virüsler nedeniyle de endişe yaşıyor. Uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda kişinin canını alan 'beyin yiyen amip'le ilgili uyarılarda bulundu.
Uzmanlar, beyin yiyen amiplerin son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı yerlerde ilk kez ortaya çıktığını ve bunun da küresel iklim değişikliği ile ilgili olduğunu ifade etti.
Haberler.com'dan Barış Yahya Çinçin'in haberine göre beyin yiyen amip, geçtiğimiz ay Nebreska'da Elkhorn Nehri'nde yüzmeye giden bir çocuğun ölümüne neden oldu.
Beyin yiyen amip şu ana kadar ülkemizde hiç görülmedi ancak uzmanların teorisine göre bu amipler, önümüzdeki yıllarda Orta Asya ve Afrika coğrafyasında da sıklıkla görülebilir.
Uzmanlar dünya genelinde su kıtlıklarının yaşanmasıyla birlikte insanların çeşitli nehir ve sulak alanlarda su arayacağını, bu sulardaki amiplerin de burun yoluyla insanların beynine gideceğini savunuyor.
Son Dakika › Dünya › İnsan beynini yiyen amip sayısında artış bekleniyor! Türkiye'de henüz hiç görülmedi ama... - Son Dakika