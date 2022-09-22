İnsan beynini yiyen amip sayısında artış bekleniyor! Türkiye'de henüz hiç görülmedi ama...

Koronavirüs salgını ve maymun çiçeği nedeniyle hayli zor günler geçiren dünya kamuoyu, küresel iklim krizi nedeniyle ortaya çıkabilecek yeni virüsler nedeniyle de endişe yaşıyor. Uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda kişinin canını alan 'beyin yiyen amip'le ilgili uyarılarda bulundu.

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEYEN YERLERDE ORTAYA ÇIKTI"

Uzmanlar, beyin yiyen amiplerin son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı yerlerde ilk kez ortaya çıktığını ve bunun da küresel iklim değişikliği ile ilgili olduğunu ifade etti.

GEÇEN AY BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

Haberler.com'dan Barış Yahya Çinçin'in haberine göre beyin yiyen amip, geçtiğimiz ay Nebreska'da Elkhorn Nehri'nde yüzmeye giden bir çocuğun ölümüne neden oldu.

TÜRKİYE'DE HİÇ GÖRÜLMEDİ

Beyin yiyen amip şu ana kadar ülkemizde hiç görülmedi ancak uzmanların teorisine göre bu amipler, önümüzdeki yıllarda Orta Asya ve Afrika coğrafyasında da sıklıkla görülebilir.

ARTIK TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Uzmanlar dünya genelinde su kıtlıklarının yaşanmasıyla birlikte insanların çeşitli nehir ve sulak alanlarda su arayacağını, bu sulardaki amiplerin de burun yoluyla insanların beynine gideceğini savunuyor.