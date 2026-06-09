Türkiye Dünya Kupası\'nda D Grubu\'nda

Yirmi dört yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Türkiye, turnuvada D Grubu'nda mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri; Avustralya, Paraguay ve ev sahiplerinden ABD.

Türkiye turnuvadaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde 54 bin seyirci kapasiteli BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşılaşacak.

Avustralya Milli Futbol Takımı'nın lakabı Socceroos.

Bu isim, İngilizce "soccer" (futbol) ve Avustralya'nın simgesi olan "kangaroo" (kanguru) kelimelerinin birleşimiyle oluşturulmuş, oldukça bilinen bir spor sembolü.

Avustralya üst üste altıncı kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

2006'da tarihinde ilk kez son 16 turuna kalan Avustralya, 2022'deki son Dünya Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarlamıştı.

Avustralya bu iki turnuvada da sırasıyla Dünya Kupası'nı kazanacak İtalya ve Arjantin'e yenilerek elenmişti.

Socceroos, altı kez mücadele ettiği Dünya Kupası finallerinde bugüne kadar oynadığı ilk maçların beşini kaybederken sadece birini 2006'da Almanya'daki Dünya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 mağlup ederek kazanabildi.

Avustralya, halen FIFA'nın dünya sıralamasında 27. sırada.

Popovic yönetiminde play-off oynamadan finallere kaldılar

Avustralya, 2014'ten bu yana ilk kez play-off oynamadan doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Hırvatistan kökenli teknik direktör Tony Popovic bu başarısıyla takdir topladı.

Avustralya, Popovic yönetiminde Dünya Kupası elemelerinde oynadığı son sekiz maçın yedisini kazandı, birinde berabere kaldı ve Asya elemelerinde Japonya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Popovic, Avustralya'nın eski futbolcularından ve 2006 Dünya Kupası'nda milli takım forması giymişti.

Milli takım formasıyla 58 maçta sekiz gol atan Popovic, 2001-2006 yılları arasında İngiltere Premier League takımlarından Crystal Palace'ta forma giymişti.

Teknik direktör olarak Western Sydney Wanderers ile 2014 AFC Şampiyonlar Ligi'nde ve A-League'de şampiyonluklar kazanan Popovic, 2024'ten bu yana Avustralya A Milli Takımı'nı çalıştırıyor.

En yaratıcı oyuncularından Riley McGree turnuvada yok

Sahada 5-4-1 sistemiyle oynayan Avustralya'nın güçlü yanları organize, dirençli ve kolay çözülemeyen bir takım olması.

Fiziksel futbol oynamayı seven teknik direktörünün pragmatik yaklaşımını sahaya yansıtan Avustralya, her iki ceza sahasında da hava toplarında üstünlük kurmaya büyük önem veriyor.

Takım, yüksek tempoda futbol oynamayı seviyor ve hızlı kontra ataklarla sonuca gitmeyi hedefliyor.

Avustralya'nın kadrosundaki futbolculardan 12'si 25 yaşın altında, dokuzu ise 2022'de de milli takım forması giymişti.

Avustralya'nın en yaratıcı futbolcularından, İngiltere'de Championship takımlarından Middlesbrough'nun formasını giyen Riley McGree, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

McGree, Middlesbrough ve Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City arasında oynanan Championship play-off finalinde sol arka adalesinden sakatlanmış ve Dünya Kupası aday kadrosundan çıkarılmıştı.

Hull City, Middlesbrough'yu 90+5'te Oliver McBurnie'nin golüyle 1-0 mağlup ederek İngiltere Premier Ligi'ne yükselmişti.

Sol bek Jordan Bos son beş maçta üç gol attı

Yirmi üç yaşındaki sol bek Jordan Bos; hızı, isabetli ortaları ve yarattığı gol tehdidiyle, Avustralya'nın geçiş oyununda kilit isim.

Geçen yaz Hollanda'nın Feyenoord takımına transfer olan Bos, formunun zirvesinde.

Transfermarkt'a güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Bos, son beş milli maçta üç gol attı.

Bir dönem Almanya şampiyonu Bayern Münih'in kadrosunda yer alan kanat oyuncusu Nestory Irankunda, yedek oyuncu olarak sonradan oyuna girdiğinde fark yaratabilecek bir oyuncu.

İngiltere'de Championship takımlarından 20 yaşındaki Irankunda, etkili frikikleriyle de biliniyor.

Avustralya'nın santraforu ise Şubat ayında Danimarka'nın Randers takımından yine Championship ekiplerinden Norwich City'e transfer olan Mohamed Toure.

Mohamed Toure, Norwich City formasıyla sezonun son dört lig maçında beş gol attı.

Toure, İngiltere'de dört profesyonel ligde forma giyip, ilk lig maçına ilk 11'de çıkarak hat-trick yapan ilk oyuncu ilk futbolcu olmuştu.