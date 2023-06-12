Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki dörtlü toplantı 14 Haziran'da Külliye'de gerçekleşecek - Son Dakika
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Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki dörtlü toplantı 14 Haziran'da Külliye'de gerçekleşecek

12.06.2023 22:16

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki dörtlü toplantı, 14 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Külliye'de gerçekleştirilecek. Toplantıya NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki dörtlü toplantının tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, toplantının 14 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Külliye'de yapılacağını belirtti.

DÖRTLÜ TOPLANTI KÜLLİYE'DE YAPILACAK

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 09.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir.

TOPLANTIYA KATILACAK İSİMLER

Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacaktır."

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki dörtlü toplantı 14 Haziran'da Külliye'de yapılacak
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Son Dakika Dünya Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki dörtlü toplantı 14 Haziran'da Külliye'de gerçekleşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki dörtlü toplantı 14 Haziran'da Külliye'de gerçekleşecek - Son Dakika
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