Türkiye ile Kanada Arasında Nükleer Enerji Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ile Kanada Arasında Nükleer Enerji Anlaşması

Türkiye ile Kanada Arasında Nükleer Enerji Anlaşması
03.03.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Kanada ile nükleer enerji alanında iş birliği mutabakatı imzaladı. CANDU teknolojisi değerlendirilecek.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanında mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada Maden Araştırmacıları ve Geliştiricileri Derneği (PDAC) Kongresi'ne katılmak üzere Toronto'ya ziyarette bulundu. Bakan Bayraktar, kongre marjında Türkiye'de nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli nükleer enerji şirketi AtkinsRealis arasında Türkiye'de nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğini öngören bir 'Mutabakat Zaptı' imzalandığını duyurdu.

CANDU REAKTÖR TEKNOLOJİSİ

Bakan Bayraktar ile Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson'un refakat ettiği anlaşma, Kanada'nın CANDU reaktör teknolojisinin Türkiye'de uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi için teknik veri ve bilgi paylaşımını ve ikili iş birliği kurulmasını öngörüyor.

'GÜVENİLİRLİĞİNİ KANITLAMIŞ İLERİ TEKNOLOJİLERDEN BİRİ'

Bakan Bayraktar, imza töreninin ardından sanal medya hesaplarından mutabakat zaptına ilişkin, "Toronto'da Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Tim Hodgson ile birlikte nükleer enerji alanında ülkelerimiz arasında yeni bir iş birliği zemini oluşturacak önemli bir anlaşmanın imzalanmasına şahitlik ettik. TÜNAŞ ile Kanada merkezli nükleer enerji şirketi AtkinsRealis arasında, ülkemizde nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğini öngören Mutabakat Zaptı imza altına alındı. Bu mutabakatın en stratejik başlıklarından birini, dünyada güvenilirliğini kanıtlamış ileri teknolojilerden biri olan Kanada'nın CANDU reaktör teknolojisinin ülkemizde uygulanabilirliğinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi oluşturuyor" açıklamasını yaptı.

'ORTAK ÇALIŞMA POTANSİYELİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'

Türkiye ile Kanada arasındaki iş birliği potansiyeline işaret eden Bayraktar, "Enerji sepetimizi çeşitlendirmek ve nükleer enerjinin kapasitesini artırmak için iki ülke arasındaki ortak çalışma potansiyeline büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Alparslan Bayraktar, Toronto, Türkiye, Enerji, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ile Kanada Arasında Nükleer Enerji Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
ABD ve İsrail’in akılalmaz oyunu Meğer Hamaney’i adım adım takip etmişler ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer Hamaney'i adım adım takip etmişler
ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı Ayrılın talimatı ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı
Almanya’dan Orta Doğu’da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak Almanya'dan Orta Doğu'da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz
İran’dan son dakika mesajı “ABD her şeyi itiraf etti“ diyerek duyurdular İran'dan son dakika mesajı! "ABD her şeyi itiraf etti" diyerek duyurdular
İran: Dubai’de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü

22:19
Hamaney cuma günü Meşhed’de defnedilecek
Hamaney cuma günü Meşhed'de defnedilecek
21:50
Bakan Fidan: İran’ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
Bakan Fidan: İran'ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
21:50
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
21:33
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
21:18
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası
"3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası
21:12
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
21:08
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
20:46
ABD ve İsrail, Tahran’daki Azadi meydanını vurdu
ABD ve İsrail, Tahran'daki Azadi meydanını vurdu
20:33
Pehlevi Trump’tan vize alamadı
Pehlevi Trump'tan vize alamadı
20:13
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
18:22
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 22:22:46. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye ile Kanada Arasında Nükleer Enerji Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.