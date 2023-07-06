Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri Brüksel'de bir araya geldi - Son Dakika
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Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri Brüksel'de bir araya geldi

06.07.2023 16:56

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında NATO üyeliğine yönelik kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın 5. toplantısı, Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirildi. Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer aldı. Toplantıda, Finlandiya ile İsveç'in terörizmle mücadelede attıkları adımlar gözden geçirildi.

- Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri Brüksel'de bir araya geldi

BRÜKSEL - Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında NATO üyeliğine yönelik kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın 5. toplantısı, Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirildi. Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer aldı.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO üyeliğine yönelik 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra'da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın 5. toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliğinde; Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin katılımı ile Brüksel'de gerçekleştirildi. Türkiye heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer aldı. Toplantıda, Finlandiya ile İsveç'in özellikle terörizmle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımlar gözden geçirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmeye ilişkin basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri Brüksel'de bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri Brüksel'de bir araya geldi - Son Dakika
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