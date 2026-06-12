Türkiye, Kültürel Diplomasi ile Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Türkiye, Kültürel Diplomasi ile Öne Çıkıyor

Türkiye, Kültürel Diplomasi ile Öne Çıkıyor
12.06.2026 11:26
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İtalya Kültür Bakanı, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünü vurguladı ve kültürel iş birliği sağlandı.

İTALYA Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolüne dikkat çekerek, "Türkiye bugün küresel bir referans noktasıdır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki kültürel iş birlikleri, ortak sergiler, kültürel diplomasi çalışmaları ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Toplantıda, Türkiye ile İtalya arasında son yıllarda güçlenen kültürel ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

İkili görüşmenin ardından Bakan Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Kolezyum Arkeoloji Parkı'nda düzenlenen 'Troya ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri' sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan İtalya Kültür Bakanı Giuli, serginin Akdeniz'in en önemli kültürleri arasındaki binlerce yıllık bağı ortaya koyduğunu belirterek, Troya ile Roma arasındaki ilişkinin yalnızca geçmişe ait olmadığını söyledi. Aeneas anlatısının İtalya ile Türkiye'nin, Roma ile Anadolu'nun tarihlerini yeniden bir araya getirdiğini aktaran Giuli, bu ilişkinin günümüzde de canlılığını koruduğunu vurguladı. Giuli, konuşmasında Türkiye'nin uluslararası alandaki rolüne de dikkat çekerek, "Türkiye bugün her zamankinden daha fazla, uluslararası sahnede istikrar sağlayıcı bir unsur olarak öne çıkabilme, diyalog kurabilme, yaratıcılık üretebilme ve bunu tüm dünyayla paylaşabilme konusundaki büyük kapasitesi sayesinde küresel bir referans noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy ise insanlık tarihinin en görkemli yapılarından biri olan Kolezyum'un bir kez daha Türk-İtalyan kültürel iş birliğine ev sahipliği yaptığını belirterek, Anadolu'nun eşsiz kültür mirasının Roma'nın kalbinde dünya ile buluştuğunu dile getirdi. Troya'nın yalnızca Anadolu'nun değil, Avrupa kültürel hafızasının da kurucu anlatılarından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, serginin iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlü bir göstergesi olduğunu bildirdi. Ersoy, "Bugün açılışını yaptığımız Troya ve Roma sergisi, İtalya ile Türkiye arasında son yıllarda daha da güçlenen kültürel diyaloğun somut bir sonucudur. Aynı zamanda daha fazlası için birlikte samimiyetle atılmış güçlü bir kültürel diplomasi adımıdır" diye konuştu.

Türkiye'deki 19 müzenin koleksiyonlarından seçilen eserleri bir araya getiren sergi, Troya ile Roma arasındaki tarihsel ve kültürel bağları mitoloji, arkeoloji ve kültürel miras perspektifiyle ziyaretçilere sunuyor. Sergi, Akdeniz'in ortak hafızasını ve medeniyet mirasını uluslararası ziyaretçilerle buluşturacak.

Serginin açılışına; Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşet Çıldık ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı.

İKİ YENİ SERGİYE TÜRKİYE'DEN ESER DESTEĞİ

Bakan Ersoy ayrıca, İtalya Kültür Bakanlığı'nın eylül ayında açacağı 'The Business of the Roman Empire' sergisine ve Prada Vakfı'nın kasım ayında açacağı 'Global Antiquity: Cultural Interactions in the Afro-Eurasian Space' sergisine Türkiye olarak eser desteği sağlanacağını açıkladı.

Bakan Ersoy, Roma temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü'nü de ziyaret ederek merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Türk kültürünün, sanatının ve dilinin uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaları inceleyen Ersoy, enstitüde gerçekleştirilen sulu boya sergisini gezdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Türkiye, Kültürel Diplomasi ile Öne Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Semra Eroglu Semra Eroglu:
    güzel güzel de bu serginin maliyeti ne eder acaba milyonlar harcıyorlar resim fotoğraf göremiyorum ki sadece yazıyla bilgi veriyorsunuz çanakkale'den kaça getirdiler bu eserleri neye mal oldu merak ediyorum bi ispat görelim yani 0 0 Yanıtla
  • Aysel İlter Aysel İlter:
    insanlar bu tür iş birliklerini görüp hala kendi aralarında düşmanlık yaşıyorlar kim biraz da halka baksa keşke 0 0 Yanıtla
  • Semih Sancak Semih Sancak:
    vay be artık kültür diplomasisine sırası geldi demek halkı oyalamak yetmedi mi neyse en azından troya roma gibi ortak miraslar üzerinden birleşiyoruz diye düşün ama yeter mi acaba 0 0 Yanıtla
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