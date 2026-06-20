Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki Fiyaskosu - Son Dakika
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Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki Fiyaskosu

Türkiye\'nin Dünya Kupası\'ndaki Fiyaskosu
20.06.2026 12:56
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Milli takım, Paraguay'a karşı ikinci maçında da yenilerek turnuvadan elendi. Montella'nın geleceği belirsiz.

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında da golsüz yenilgiye uğraması ve turnuvadan elenmesi, Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın memleketi İtalya'da "fiyasko" ve "felaket" olarak yorumlandı.

İtalya basını maç öncesindeki haberlerinde ağırlıkla Türkiye'yi Paraguay karşısında favori gösteriyordu.

La Gazzetta dello Sport maçın hemen ardından internet sitesinde yayımladığı haberde, "Türkiye, Dünya Kupası'na, Amerika'ya ve genç altın jenerasyonun zafer hayallerine veda etti. Üst üste iki yenilgi ve muhteşem bir yetenek israfının ardından gözyaşları içinde elendiler" dedi.

Spor gazetesi, "Türkiye maçın yarısından fazlasını bir kişi fazla oynadı, bu da fiyaskoyu daha da sansasyonel hale getirdi" yorumunu yaptı.

Gazetenin İtalyan Teknik Direktörle ile ilgili haberinde ise, Montella'nın İtalya'da oynarken edindiği "küçük uçak" lakabına atıfla şu ifadeler yer aldı:

"Vincenzo Montella bu Dünya Kupası'nda süzülmek istiyordu, ancak yere çakıldı: Küçük uçak'ın düşüşü çok acı verici, tıpkı bu sansasyonel elenmenin hem kendisi hem de yetenekli ve hırslı Türkiye takımı için olduğu gibi."

Mediaset kanalının spor sitesi, "Türkiye'nin Dünya Kupası felaketi" sonrası Montella'nın vedasının beklendiğini belirtti ve "İstifa mı edecek görevden mi alınacak?" sorusunu başlığa taşıdı.

Haberde, "Yenilgiler Vincenzo Montella'ya pahalıya mal oldu, kaderi artık mühürlendi: ABD ile oynanacak son grup aşaması maçından sonra Türkiye'ye döndüğünde milli takım teknik direktörlüğünden ayrılacak. Bunun istifa mı yoksa görevden alma mı olacağı henüz belli değil" denildi.

Turnuvaya büyük beklentilerle giden takımın bir gol bile atamadan elendiğini vurgulayan Sport Mediaset, şöyle devam etti:

"Ancak Türkiye'nin döngüsü henüz yeni başladı. En yetenekli oyuncularının neredeyse tamamı kariyerlerinin başında (Kenan Yıldız ve Arda Güler gibi) ve her şey, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda yeniden başrole dönebileceklerini gösteriyor. Ama kesinlikle Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğünde değil."

'Daha kötüsü olamazdı'

Corriere dello Sport, "Türkiye battı: Paraguay kutlama yapıyor, Montella Dünya Kupası'ndan eleniyor" başlığını kullandı. Haberde, "Daha kötüsü olamazdı. Avustralya karşısında hayal kırıklığı yaratan açılış mağlubiyetinin ardından, Montella'nın Türkiye'si ikinci maçında da Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'ndan elendi" denildi.

Tuttosport sitesi de haberin başlığında "Montella'nın sansasyonel fiyaskosu" ifadesini kullandı. "Vincenzo Montella'nın Türkiye'sinden daha farklı bir Dünya Kupası bekleniyordu" dedi.

La Repubblica gazetesi "Özellikle Kenan Yıldız ve Arda Güler olmak üzere yeteneklerle dolu bir takım için büyük bir hayal kırıklığı" diye yazdı.

Sky Sport televizyon kanalının yayınında da muhabir Gianfranco Teotino, turnuva başladığında Türkiye'nin ABD ile birlikte grubun favorisi görüldüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu. Hem Avustralya'ya hem de bu akşam Paraguay'a karşı büyük bir azimle saldıran, ancak çok az etkili olan bir takım.

"Elbette, takım arkadaşlarının ataklarını gole çevirebilecek bir santrafor eksikliği de vardı. Ancak, en çok merakla beklenen oyuncular, örneğin Çalhanoğlu, Güler, Yıldız, beklentilerin çok altında kaldı.

"Ve rakiplerinin kurduğu duvarları aşabilecek bir oyun kurmayı bir türlü başaramadılar… Baştan beri kendine pek güvenmeyen bir takım görüntüsü sergilediler. Bu elenme gerçekten de beklenmiyordu."

Kaynak: BBC

Teknik Direktör, Milli Takım, Paraguay, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki Fiyaskosu - Son Dakika

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