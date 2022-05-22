Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez - Son Dakika
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Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez

22.05.2022 17:42

Türkiye'nin terörle arasına mesafe koymasını ve ülkelerinde barındırdığı teröristleri iade etmesi şartını koştuğu Finlandiya'da Parlamento Başkanı Matti Vanhanen, yaptığı açıklamada, "Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez, özellikle de gerekçe gösterilmeden hapse atılma veya mahkum edilme riski varsa" diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak için yaptıkları başvuru gündemde yerini koruyor. İki ülke de bugüne kadar Türkiye'nin iadesini talep ettiği FETÖ ve PKK mensubu teröristler konusunda olumlu geri dönüş yapmadı. Teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye, iki ülkenin de üyeliklerine oylamada "hayır" oyu vereceğini açıklamıştı.

İKİ ÜLKENİN LİDERİ DE OLUMLU KONUŞMUŞTU

Dün Erdoğan ile telefonda görüşen İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, görüşme sonrası olumlu açıklamalarda bulunmuştu. Andersson, "Terörle mücadelede PKK'nın terör listesinde bulunmasını açık şekilde desteklediğimi belirttim" diye konuşurken, Niinistö ise "NATO müttefiklerinin güvenliğini taahhüt edeceğiz" dedi.

PARLEMENTO BAŞKANINDAN SKANDAL ÇIKIŞ

Ancak Eski Finlandiya başbakanı ve mevcut parlamento başkanı Matti Vanhanen, devlet televizyonu Yle'ye konuyla ilgili konuştu. Vanhanen, "masum insanlar" olarak tanımladığı teröristleri iade edemeyeceklerini savundu.

"MASUM İNSANLAR BAŞKA ÜLKEYE İADE EDİLMEZ"

Vanhanen, Türkiye'nin iade talepleriyle ilgili "Türkiye, hukukun üstünlüğüyle ilgili konularda siyasi olarak tavrımızı değiştirmeyeceğimizi anlamalıdır. Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez, özellikle de gerekçe gösterilmeden hapse atılma veya mahkum edilme riski varsa. Silah ihracatı gibi en pratik konularda ise Türkiye'nin tam olarak ne beklediğini öğrenmemiz gerekiyor" dedi.

33 TERÖRİSTİ İADE ETMEMİŞLERDİ

Adalet Bakanlığı, mahkeme kararları doğrultusunda son 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti. İsveç'ten ise 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istendi. NATO üyeliği gündemde olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerinden hiçbirine bugüne kadar olumlu yanıt vermedi.

YORUMLAR (4)
  • TC Ayhan Şaşırt: Teröre ve teröristlere destek verenlerede bizim cevabımız hayır zaten. Sorun yok. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Erkan Çaçen: Sana benim ülkem delilleri sunmuş arti sizin masum evlatların şehit düşmesine sebep verdiğiniz masum insanlar kategorisine girmiyor değil mi? Silah veriyorsunuz koruyorsunuz para yardımı yapıyorsunuz bekliyorsunuz siz kendi ülkenizin sonu olacaksınız bunu unutmayın. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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