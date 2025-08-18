Türkiye\'nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan\'da endişe yarattı

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye'nin son dönemde İspanya ve İtalya ile savunma ve diplomasi alanlarında geliştirdiği ilişkileri mercek altına aldı.

TÜRKİYE'NİN İSPANYA VE İTALYA İLE İŞ BİRLİĞİ YUNANİSTAN'DA PANİK YARATTI

Haberde, Avrupa Birliği (AB) ile çeşitli anlaşmazlıklar yaşamasına rağmen Ankara'nın, kıtanın güneyindeki iki önemli ülkeyle iş birliğini derinleştirmesinin Atina açısından endişe verici olduğu yorumuna yer verildi.

İSPANYA'NIN TCG ANADOLU'NUN İNŞASI VE EUROFİGHTER İHRACATINDAKİ ROLÜ

Gazete, Türkiye ile İspanya arasındaki uzun süredir devam eden yakın ilişkiye dikkat çekerek, iki ülkenin ortak geliştirdiği 300 metrelik MİLGEM benzeri savaş gemisi projesine ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki ilk havuzlu çıkarma gemisi olan TCG Anadolu'nun, İspanyol Juan Carlos I gemisi temel alınarak inşa edildiğine vurgu yaptı.

Haberde ayrıca, İspanya'nın Türkiye'ye olan desteğinin yalnızca gemi projeleriyle sınırlı olmadığı belirtildi. Eurofighter savaş uçaklarının teslimatında kendi programını erteleyen Madrid'in, Ankara'nın 40 adet savaş uçağını daha erken temin etmesine olanak sağladığı ifade edildi.

İTALYA İLE SAVUNMA SANAYİ ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

Türkiye'nin İtalya ile ilişkileri de haberin gündem maddelerinden biri oldu. Haziran ayında Türk savunma sanayi firması Baykar'ın, İtalyan Piaggio Aerospace şirketini satın aldığı hatırlatılırken, Baykar ile İtalyan savunma şirketi Leonardo arasında başlatılan iş birliği süreci de dikkat çekici gelişmeler arasında gösterildi. Ortaklığın, uydu, helikopter ve füze sistemleri gibi çeşitli alanları kapsadığı bildirildi.

LİBYA VE ORTA DOĞU POLİTİKASI

Kathimerini, Türkiye'nin İspanya ve İtalya ile iş birliğinin yalnızca savunma sanayi ile sınırlı kalmadığını da yazdı. Ankara ile Roma'nın Libya politikasında yakın temas halinde olduğuna, Madrid'in ise Orta Doğu politikasında Türkiye ile benzer bir çizgide hareket ettiğine işaret edildi.