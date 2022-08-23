Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez - Son Dakika
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Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez

23.08.2022 15:50

Türkiye'nin, Suriye'deki olası askeri operasyonuna Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez" çıkışında bulunurken Türkiye ile müzakere etmek istediğini de söyledi.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon hazırlıklarını sürdürürken, operasyona karşı çıkan Suriye hükümetinin başlıca müttefiklerinden Rusya'dan önemli bir açıklama geldi.

"RUSYA VE SURİYE OPERASYONU ENGELLEMEK İÇİN MÜZAKEREYE HAZIR"

Moskova'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin olası operasyonuna değinerek "Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez" dedi. Mikdad'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya ve Suriye'nin olası bir operasyonu engellemek için Türkiye'yle müzakere etmek istediğini belirtti. Lavrov ayrıca "Rusya, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normale dönmesi için yıllardır çalışma yürütüyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN SALDIRILARINI KINADI

Rus bakan, İsrail'in Suriye'de son dönemde artan saldırılarını kınayarak "İsrail'e Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına saygı duyma çağrısı yapıyoruz" diye konuştu.

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ABD DE "ENDİŞELİYİZ" DEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da dün Washington'ın Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gerilimden büyük endişe duyduğunu belirtmişti. Price, "ABD, Suriye'nin kuzeyindeki son saldırılarla ilgili büyük endişe duyuyor ve tüm tarafları ateşkes hatlarını korumaya çağırıyor" demişti.

Rusya ile omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/ YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veren ABD, daha önce de Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon planına karşı açıklamalar yapmıştı.

ERDOĞAN: BİZİM ESED'İ YENMEK, YENMEMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK

Öte yandan geçen hafta Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki olası bir Türkiye operasyonuna değinerek "Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok" demesi gündem olmuştu.

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Son Dakika Dünya Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez - Son Dakika


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