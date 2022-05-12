Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na el yapımı patlayıcı ile saldırı! Bina hasar gördü - Son Dakika
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Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na el yapımı patlayıcı ile saldırı! Bina hasar gördü

12.05.2022 23:35

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na dün gece saatlerinde el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda başkonsolosluk binasının duvarında ve camlarında hasar oluştu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Boulogne-Billancourt'a bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na dün gece yerel saatle 02.00 sularında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlendi.

BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ

Düzenlenen saldırıya ilişkin Fransız polisi, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Saldırıda başkonsolosluk binasının duvarında ve camlarında hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Paris polisi saldırıda kullanılan patlayıcının türünü tespit etmek ve failleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatarak, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı aktarıldı.

İşte bölgeden gelen fotoğraflar:

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı
Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı
Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı
Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı
YORUMLAR
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3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na el yapımı patlayıcı ile saldırı! Bina hasar gördü - Son Dakika


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