İsrail basını kara harekatını yazdı: Türkiye'yi durduracak güç yok - Son Dakika
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İsrail basını kara harekatını yazdı: Türkiye'yi durduracak güç yok

28.11.2022 11:13
İsrail basını kara harekatını yazdı: Türkiye'yi durduracak güç yok

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir kara harekatına hazırlandığı dönemde İsrail basınından dikkat çekici bir analiz geldi. İsrailli emekli asker Zvi Bar, Haaretz gazetesindeki köşesinde, Suriye operasyonunun kaçınılmaz olduğunu ve Türkiye'nin önüne kimsenin engel koyamayacağını yazdı.

Türkiye'nin Pençe-Kılıç Harekatı'nı Suriye ve Irak'ta başarılı bir şekilde gerçekleştirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamaları ile yeni bir kara harekatı sinyalini verdi. İsrail basını ise olası harekat ile ilgili bir analiz kaleme aldı.

"RUSYA VE ABD BUNA ENGEL OLAMAZ"

Haaretz gazetesinde bir analiz kaleme alan İsrailli emekli asker Zvi Bar, Türkiye'nin Suriye operasyonu için hazır olduğunu, Rusya ve ABD'nin buna engel olamayacağının altını çizerken, Suriye operasyonunun kaçınılmaz olduğunu ve Türkiye'nin önüne kimsenin engel koyamayacağını ifade etti.

RUSYA VE ABD'NİN OLASI TUTUMLARINI DA YAZDI

Rusya'nın Türkiye karşısında Ukrayna savaşı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri süreci nedeniyle elinin zayıfladığını belirten Bar, ABD yönetiminde de benzer bir durumun yaşandığının vurgularken, "Erdoğan Suriye'ye operasyona karar verirse Rusya'nın yoluna çıkıp çıkmayacağı şüpheli. Daha karmaşık ikilem ABD'ninki olacaktır. Biden Türkiye'ye yeni F-16 uçaklarının satışı için en hevesli lobici haline geldi" değerlendirmelerinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI'NIN HAREKAT MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan kara harekatı için, "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için diyen şairin ifade ettiği gibi milletimizin ve devletimizin bekası, huzurlu ve güçlü geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak, her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.

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