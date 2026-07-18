Türkiye, olası Rusya-Ukrayna barış anlaşmasında deniz güvenliğine liderlik edecek - Son Dakika
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Türkiye, olası Rusya-Ukrayna barış anlaşmasında deniz güvenliğine liderlik edecek

Türkiye, olası Rusya-Ukrayna barış anlaşmasında deniz güvenliğine liderlik edecek
18.07.2026 17:32
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev’de olası bir barış anlaşmasında Türkiye’nin deniz unsurlarına liderlik etmeyi kabul ettiğini duyurdu. Kremlin teşekkür ederken, Rus yorumcular Karadeniz’de NATO varlığı endişesiyle sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 16 Temmuz'da olası bir Rusya-Ukrayna anlaşmasıyla ilgili olarak Türkiye'nin "deniz unsurlarına liderlik etmeyi kabul ettiğini" söyledi.

Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha ile Kiev'de görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada Fidan, olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından birinin Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri olduğunu söyledi.

Bunların kara, deniz ve hava unsurlarını içerdiğini belirtti.

"Türkiye, deniz unsurlarına liderlik yapmayı kabul etti, müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz. Bu konudaki planlama çalışmaları ilgili müttefik ülke deniz kuvvetleri tarafından da yapılmakta" ifadesini kullandı.

Açıklamalarla ilgili Rus yetkililer uzlaşmacı bir ton kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye'ye Ukrayna'daki durumun barışçıl çözümünü kolaylaştırma konusundaki "istekliliği" nedeniyle minnettar olduğunu söyledi.

Kremlin'e bağlı TASS haber ajansına göre Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin 17 Temmuz'da, Rusya'nın Suriye ve Libya'daki çatışmaları görüştüğü Türkiye ve diğer bölgesel ortaklarla "yapıcı etkileşimi sürdürmeye ve geliştirmeye hazır ve kararlı" olduğunu belirtti.

Verşinin, Türkiye'yi Batı tarafından "tetiklenen" bölgesel krizlerin çözümüne yardımcı olabilecek "etkili bir bölgesel arabulucu ve aktör" olarak tanımladı.

'Karadeniz'i kontrol etme iddialarını önceden ileri sürüyor'

Kremlin yanlısı Rus yorumcular ise çok daha saldırgan bir tutum sergiledi ve Fidan'ın açıklamasını Türkiye'nin Karadeniz üzerinde kontrol iddiası olarak sundu.

Gazeteci Timur Şafir, aşırı sağcı yayın kuruluşu Tsargrad'a yaptığı açıklamada, "Pasif kalırsak, kurallar bizim dışımızda belirlenebilir. [Karadeniz] sularında, 'Ukrayna için garantiler' kisvesi altında, daimi devriyeler, keşif faaliyetleri, Ukrayna limanlarının korunması ve fiilen Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO'nun askeri varlığı ortaya çıkabilir" dedi.

Şafir, "Türkler böylece, çatışma sona erdikten sonra Karadeniz'i kontrol etme iddialarını önceden ileri sürüyor" dedi.

Savaş blogcusu Yury Barançik, 16 Temmuz'da Telegram'da yaptığı paylaşımda, "Esasen Türkler, Ukrayna'nın Karadeniz ticaret yollarını korumaları altına alıyor. Ve bir bahaneyle Karadeniz'de bize karşı askeri harekata başlamaları yalnızca zaman meselesi" dedi.

Barançik sözlerine, "Böyle bir manevra, yağma hazırlıkları dışında hiçbir şekilde açıklanamaz" diye devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu şekilde davranıyorsa, "bundan biz sorumluyuz - onun bu adımı, Ankara'nın bizi hiçbir şekilde tehdit olarak görmediğini gösteriyor" dedi.

Savaş blogcusu Yury Kotenok ise, "Bu tür planların uygulanmasından Türkiye'nin elde edeceği kazanımları düşünmekten bile korkuyorum" dedi.

Kotenok, "Bu yalnızca sözde Ukrayna'nın karasularının kontrolü anlamına gelmez aynı zamanda [Türkiye'nin] bir bütün olarak Karadeniz'in kuzey bölgesine geri dönmesi ve bölgedeki askeri kabiliyetlerini köklü şekilde genişletmesi anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Kotenok, Rusya'nın Türkiye'nin genişlemesini neden durdurmasının muhtemel olmadığını, "Ne yazık ki son birkaç yılda Karadeniz Filosu'nun savaş etkinliği ve kabiliyetleri, en hafif tabirle, artmadı" dedi.

Ayrıca, "Yanılıyor olabilirim ama 19. yüzyıldaki Kırım Savaşı'ndan bu yana Rusya tarihinde Karadeniz Filosu açısından hiç bu kadar zor bir durum olmadı" diye ekledi.

Türkiye'den meyve ithalatına getirilen yasak Rusya'nın karşı hamlesi olarak görüldü

16 Temmuz akşamı Rusya'nın tarım denetim kurumu Rosselhoznadzor, karantina düzenlemelerinin "sistematik" şekilde ihlal edildiğini gerekçe göstererek beş Türk üreticiden çekirdekli meyve ithalatını 18 Temmuz'dan itibaren yasakladığını duyurdu.

Sürgündeki Kremlin yanlısı aşırı sağcı blog yazarı Vladislav Pozdnyakov, yalnızca abonelere açık ve popüler Telegram kanalında, "Ermenistan ile ilişkiler kötüleştiğinde de benzer önlemler alınmıştı" dedi.

Tsargrad TV, 17 Temmuz'da, "Durum büyük bir jeopolitik meyve çekirdeği krizini andırıyor" ifadesini kullandı. Yayın kuruluşu, "Ülkenin dış politikasının artık diplomatlar tarafından değil, bitki sağlığı yetkilileri tarafından yazıldığı yönünde izlenim oluşturuyor" diye devam etti.

Putin'in eski konuşma yazarı ve bugün Rus makamlarınca "yabancı ajan" olarak tanımlanan sürgündeki Abbas Gallyamov, "Sözde apolitik bir kurum olan Rospotrebnadzor'un yukarıdan verilen siyasi talimatları uygulamak için gösterdiği hız, Rusya'da gerçekten bağımsız işleyen kurumların bulunmadığını bir kez daha kanıtlıyor (çünkü gerçek kurumsal bütünlük özerkliğin ürünüdür). Ortada yalnızca patronların isteklerine hizmet eden personel var" dedi.

Gallyamov, "Putin'in yapabildiği tek şey düşmanlarının sayısını artırmak. Şimdi sıra Türkiye'de" dedi.

Yury Barançik ise görünürde alaycı bir üslupla, "Nedense küçük şeylerle uğraşıyoruz - yine şeftaliyi, kirazı, kayısıyı yasaklıyoruz... İmparatorluk ölçeğindeki hamleler nerede? Büyük hedeflerle ve Rusya'nın Dünya Misyonu'yla uyum nerede?" dedi.

Barançik, Sovyet Dışişleri Bakanı Andrey Gromiko'nun 1970'lerde Türkiye'nin Boğazlar'dan geçişleri kapatma tehditlerine karşılık olarak Türkiye'yi nükleer füzelerle vurmakla tehdit ettiğine dair aktarımları olumlu şekilde hatırlattı.

Kaynak: BBC

Dış Politika, Hakan Fidan, Karadeniz, Güvenlik, Türkiye, Kremlin, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye, olası Rusya-Ukrayna barış anlaşmasında deniz güvenliğine liderlik edecek - Son Dakika

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