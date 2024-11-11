Türkiye Pavilyonu COP29\'da Açıldı

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) etkinlikleri kapsamında Türkiye pavilyonunun açılışını gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) etkinlikleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Türkiye pavilyonunun açılışını gerçekleştirdi. Türk stantlarını ziyaret eden 3 bakan ebru çalışmasını izledi.