Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Diplomasisi ile Hedeflerini Büyütmeyi Amaçlıyor - Son Dakika
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Dünya

Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Diplomasisi ile Hedeflerini Büyütmeyi Amaçlıyor

Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Diplomasisi ile Hedeflerini Büyütmeyi Amaçlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı Yüksek Komite Toplantısı'nda Türkiye'nin sanayi iş birliklerini güçlendirerek yüksek katma değerli yatırımları artırmayı hedeflediğini ifade etti.

09.02.2025 15:27  Güncelleme: 15:51
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı Yüksek Komite Toplantısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ümit ediyorum ki, bu iş birliği sayesinde Türkiye, özellikle hedeflediğimiz yüksek katma değerli sanayi yatırımları açısından da önümüzdeki dönemde çekim merkezlerinden biri olacak. Biz bölge ülkeleriyle, dost ve kardeş ülkelerle iş birliklerimizi geliştirmeyi, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda sanayi yatırımlarıyla, yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli yatırımlarla hızlanmasını sağlamayı en önemli hedeflerimiz olarak görüyor ve bütün bu iş birliklerini de bu anlayışla geliştiriyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı Yüksek Komite Toplantısı' için bulunduğu Katar'ın Doha kentinde sanayi ve teknoloji diplomasisi gerçekleştirdi. Kacır, Bahreyn Sanayi ve Ticaret Bakanı Abdullah Bin Adel Fakhro, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Ryyad Mezzour, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Faisal Bin Thani Bin Faisal Al Thani ve Ürdün Sanayi Ticaret ve Tedarik Bakanı Ya'rub Falah Al-Qudah ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeler ve ülkeler arasındaki olası iş birlikleri ele alındı.

'KÜRESELLEŞME RÜZGARI TERSİNE ESİYOR'

Bakan Kacır, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı Yüksek Komite Toplantısı, Türkiye'nin üyeliğe katılımı ve ikili görüşmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Malumunuz dünyada küreselleşme rüzgarının artık tersine esmekte olduğu, daha fazla ticaret korumalarının engellemelerinin daha fazla gümrük duvarlarının konuşulduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde özellikle bölgesel iş birlikleri Türkiye'nin kalkınma hedefleri ve büyüme yolculuğu açısından çok büyük önem taşıyor. Bu anlayışla biz de sürdürülebilir ekonomik kalkınma için sanayi iş birliği platformuna ortak olduk. Bu platformda yedi ülke bir aradayız. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Katar, Bahreyn, Ürdün, Fas ve Türkiye. Bu yedi ülkenin nüfusu 265 milyon. Sanayi katma değerinin tutarı yıllık 435 milyar dolar ve ekonomilerinin toplam büyüklüğü 2 buçuk trilyon dolar" dedi.

'ÇOK ÖNEMLİ İSTİŞARELERDE BULUNDUK'

Yedi ülke arasında önümüzdeki dönemde ortak sanayi yatırımlarının, sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi sanayi değer zincirinde her ülkenin sahip olduğu avantajlar üzerine şekilleneceğini söyleyen Kacır, "Ortak planlamalarının yapılması bizim için öncelikli hedef olacak. Ümit ediyorum ki, bu iş birliği sayesinde Türkiye, özellikle hedeflediğimiz yüksek katma değerli sanayi yatırımları açısından da önümüzdeki dönemde çekim merkezlerinden biri olacak. Biz bölge ülkeleriyle, dost ve kardeş ülkelerle iş birliklerimizi geliştirmeyi, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda sanayi yatırımlarıyla, yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli yatırımlarla hızlanmasını sağlamayı en önemli hedeflerimiz olarak görüyor ve bütün bu iş birliklerini de bu anlayışla geliştiriyoruz. Doha'da gerçekleştirdiğimiz tüm ikili görüşmelerde de Türkiye ile bölge ülkeleri arasında ve bu platformun üye ülkeleri arasında önümüzdeki dönemde atacağımız adımları şekillendirme konusunda çok önemli istişarelerde bulunduk, inşallah bunların yansımalarını ve sonuçlarını da yakın zamanda kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Diplomasisi ile Hedeflerini Büyütmeyi Amaçlıyor - Son Dakika

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