Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi

Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'ye destek veren ABD ordusunun skandal görüntüleri uluslararası haber ajansı AFP tarafından görüntülendi. AFP'nin paylaştığı görüntülerde ABD'li askerler ellerinde silahlar ile birlikte Türkiye sınırına 5 kilometre mesafede görüntülendi.

MALİKİYE'DE GÖRÜNTÜLENDİLER

YPG'li teröristlere binlerce TIR'lık yardım yapan ve eğitim vermeye devam eden ABD askerlerinin bulunduğu konum, Haseke'ye bağlı Malikiye. Malikiye, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Erdem köyünün karşısında yer alıyor.

AMERİKAN ZIRHLI ARAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Agence France-Presse (AFP) foto muhabiri Delil Süleyman, Malikiye'de devriye gezen ABD askerlerini fotoğrafladı. Fotoğraflarda ellerinde silahlarıyla yürüyen askerler ve Amerikan zırhlı araçları göze çarptı.

PATLAMALARIN ARDINDAN GÖVDE GÖSTERİSİ

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda bulunuyor. Son olarak hafta sonu ABD askerlerinin konuşlandığı Al Tanf'ta peş peşe patlamalar gerçekleşti. ABD özel kuvvetleri ise, halihazırda Haseke'de YPG'li teröristlere eğitim veriyor. Bir ay sürecek eğitim için onlarca ABD özel kuvvetler askeri Irak'tan Suriye'ye sevk edildi.

TÜRKİYE OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD'nin şimdiye kadar binlerce teröristi eğittiği biliniyor. Suriye'nin kuzeyinde ABD askerlerinin yanı sıra Fransız özel kuvvetleri de YPG'ye destek için bulunuyor. Türkiye, güney sınırındaki YPG'li teröristlere operasyon yapabileceği sinyalini Ekim ayı sonunda vermişti. Teröristlere verilen silahlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD lideri Joe Biden'ın görüşmesinde de gündeme gelmişti.