Türkiye, elektrik sektörü için Şam\'da

Dünya

Herkes sadece Balde\'yi biliyordu! Wanda\'dan Icardi\'ye bir darbe daha

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede yeni dönem başladı. Geçici hükümet ülkenin kalkınması için kolları sıvarken, özellikle altyapı sorununun ciddi bir mesele olduğu belirtildi.

TÜRK HEYETİ, ELEKTRİK SEKTÖRÜ İÇİN ŞAM'DA

Yeni yönetimin atadığı Şam Valisi Mahir Mervan'dan ise konuyla alakalı çarpıcı bir açıklama geldi. Türkiye'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir heyetin geldiğini belirten Mervan, ülkedeki elektrik sektörünün ele alınacağını belirtti. Mervan, "Türk Enerji Bakanlığından bir heyet, Suriye'deki elektrik sektörünün bakım ve işletme mekanizmasını görüşmek üzere Şam'a geldi." dedi.

ŞAM VALİSİ: TÜRKİYE STRATEJİK BİR MÜTTEFİK

Öte yandan Şam Valisi Mahir Mervan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye için sosyal, kültürel, ekonomik ve askeri açıdan stratejik bir müttefik olduğunu belirtmişti. Suriye ve Türk halklarının kardeş olduğunu ve Türk halkının Suriye'ye verdiği desteği asla unutmayacaklarını ifade etmişti.

Şam Valisi Mahir Mervan

"YAKIT SORUNUNU YAKIN ZAMANDA ÇÖZECEĞİZ"

Yerel yatırımların teşvik edilmesi ve halka temel hizmetlerin modern yöntemlerle sunulmasına önem verdiklerini vurgulayan Şam Valisi, "Yerel ve yabancı yatırımcıları, tüccar ve sanayicileri buraya çekmek için kolaylıklar sağlamalıyız. Şam'da ve diğer illerde gençlere istihdam olanakları sunmalıyız. Yakıt sorununu yakın zamanda çözeceğiz. Kurumlarımızda, teknolojiyi entegre ederek dünya çapında hizmet vermek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"YATIRIMCILARIN SURİYE'YE GELMELERİNİ İSTİYORUZ"

Mervan, elektrik altyapısının iyileştirilmesi, sokakların temizlenmesi, park ve kentsel düzenleme gibi birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini kaydetmişti. Altyapı ve yatırım projelerinin hayata geçirilmesinde Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlıkları arasındaki işbirliğinin de önemli olduğuna işaret eden Mervan, "Eski rejimin baskıları nedeniyle ülkeden ayrılan yerel sanayimiz oldu. Yatırımcıların Şam'a ve Suriye'ye gelmelerini istiyoruz." demişti. Şam Valisi, ülkede gençlere büyük önem verdiklerinin altını çizerek "Geleceğin mimarları olan gençler Suriye'yi daha ileri seviyeye taşıyacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.