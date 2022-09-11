Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon Miçotakis'in ABD'ye yaptığı şikayetle başladı - Son Dakika
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon Miçotakis'in ABD'ye yaptığı şikayetle başladı

11.09.2022 12:08

Ankara ile Atina hattındaki ilişkiler son dönemde yükselen gerilimlerle kopma noktasına geldi. Mart ayında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis ilişkilerde yumuşama sinyali vermişti. Buna rağmen Yunan liderin ABD Senatosu'nda Türkiye'yi şikayet etmesi ikili ilişkilerde köprülerin atılmasına yol açtı. Tansiyonun zirve yaptığı Ege'de önümüzdeki süreçte bir savaş ihtimali bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis Mart ayında bir araya gelmişti. İki liderin açıklamaları ilişkilerin iyileşeceği yönündeydi. Fakat bu süreç çok kısa sürdü ve ikili ilişkiler yeniden gerilmeye başlandı. Türk F-16'larına yapılan taciz, Yunanistan'ın Türkiye'yi ABD Senatosu'na şikayet etmesi ilişkileri geren olaylardan birkaçı.

MART AYINDA İKİ LİDER BİR ARAYA GELMİŞTİ

Miçotakis ve Erdoğan, Mart ayında İstanbul'da bir araya gelmişti. İki lider "Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı" açıklamasını yapmıştı. İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada "İşbirliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu" demişti. Miçotakis de ikili ilişkilerin düzelmesi için temel atıldığını söylemişti.

MİÇOTAKİS TÜRKİYE'Yİ ABD'YE ŞİKAYET ETTİ

Miçotakis, ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'yi şikayet etmişti. Miçotakis, ''Türkiye'nin işgali ve Kıbrıs'ın bölünmesi... İki devletli çözümü ve Kıbrıs'ın bölünmesini kabul etmeyeceğiz'' açıklaması yaptı. Konuşmasının devamında ise ''Ulusal egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı ihlal eden hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz. Buna adalarımız üzerinde yapılan ihlal uçuşları da dahil'' diyerek iki ay sonra ilişkileri tekrardan germeye başladı.

Türk-Yunan ilişkilerinin serüveni...Yunanistan'ın şikayetleri olası bir çatışmayı tetikleyecek mi?

''KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELERİ GEREKİYOR''

Tüm bunlar olduktan sonra Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nden önce "Bitti o iş. Kalkıp da Miçotakis'in olası görüşme talebine evet diyebilir miyiz? Bitti o iş. Kendilerine çeki düzen vermeleri halinde onu planlar yol haritasını çizeriz" dedi. Erdoğan böylece Miçotakis ile görüşmeyeceğini dile getirdi.

TÜRK F-16'LARINA RADAR KİLİDİ ATILDI

Yunanistan, tüm bu hareketlerini Eylül ayının başında bir adım ileri götürdü. Yunanistan, S-300 savunma sistemiyle Türk F-16'lara radar kilidi attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa bu düşmanlık doğrudan tüm üyeleriyle NATO'ya yapılmış demektir'' dedi.

''BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın S-300 hava savunma sistemiyle tehdide kalkıştığını belirterek, "İleri gidersen bedeli ağır olur" dedi. Erdoğan, adalar konusu için ise "Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz, bir gece ansızın gelebiliriz" diye konuştu. Böylece ikili ilişkilerde gerilimin seviyesi en üst perdeye taşınmıştı.

Önümüzdeki süreçte Türkiye-Yunanistan gerilimin nereye varacağı merak eden konular arasında yer alıyor.

Türk-Yunan ilişkilerinin serüveni...Yunanistan'ın şikayetleri olası bir çatışmayı tetikleyecek mi?
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Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi, Yunanistan, F-16, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon Miçotakis'in ABD'ye yaptığı şikayetle başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon Miçotakis'in ABD'ye yaptığı şikayetle başladı - Son Dakika
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