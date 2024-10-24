TUSAŞ'a terör saldırısına dünyadan tepkiler

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ANKARA'da Türk Havacılık Uzay Sanayi AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından dünya liderleri Türkiye için taziye mesajları yayınladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell saldırıyla ilgili açıklamasında, "Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. AB bu zor zamanda Türkiye ile dayanışma içindedir" ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. TUSAŞ'a ilişkin terör saldırısını şiddetle kınadığını belirten Guterres, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak, taziye dileklerini iletti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor, kendilerine taziyelerimizi sunuyoruz. Teröre karşı Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz" dedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer taziyelerini ileterek, "NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz. Düşüncelerimiz, kurbanların aileleri ve saldırıdan etkilenen herkesle birlikte" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından, " Ankara'da bugün düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Düşüncelerimiz ve en içten taziyelerimiz hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle birlikte" açıklamasını yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mesajında, "TUSAŞ'a düzenlenen terör eyleminde, yaşamını yitirenlerin ve yaralıların bulunması haberi bizi oldukça sarstı. Bu hain terör eylemini şiddetle kınıyor, sizlere, yaşamını yitirenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına en derin başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

TERÖR SALDIRISI DÜNYA BASININDA

İngiltere merkezli yayın organı 'BBC' TUSAŞ saldırısını manşete taşıyarak, "Türkiye, Ankara yakınlarındaki ölümcül saldırının ardından PKK mevzilerini vurdu" dedi. İngiliz gazete 'The Guardian' ise haberinde, "Türk havacılık firmasında terör saldırısı: 5 ölü, 22 yaralı" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli 'Washington Post' gazetesi, "Türkiye'de terör saldırısı: 5 ölü, 22 yaralı" ifadelerine yer verdi. Al Jazeera haber kanalı ise haberinde, "Türkiye'nin Ankara yakınlarında havacılık şirketine saldırı" başlığını vurguladı. Fransa merkezli 'France 24' kanalı, "Türkiye, savunma firmasına düzenlenen saldırıda beş kişinin ölmesi, 22 kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak PKK'yı suçladı" dedi.