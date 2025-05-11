Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı? - Son Dakika
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Dünya

Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın gece treniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyarete ait görüntüler sosyal medyada bambaşka bir anlatının parçası haline geldi. Üç liderin 'birlikte kokain kullandığı' yönünde iddialar ortaya atılsa da görüntülerin incelenmesinin ardından gerçek ortaya çıktı.

11.05.2025 21:54
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 9 Mayıs Cuma günü Ukrayna'ya destek amacıyla başkent Kiev'e doğru yola çıktı.

Üç Liderin 'Kokain' İddiası Gerçek Olmadı3

ÜÇ LİDERDEN GECE TRENİNDE SAMİMİ POZLAR

Gizli tutulan bu diplomatik ziyaret için üç lider, gece treninde bir araya geldi. Yolculuk boyunca birtakım görüşmeler yürüten liderler, daha sonra kameralar karşısına geçerek oldukça samimi pozlar verdi.

Üç Liderin 'Kokain' İddiası Gerçek Olmadı

"TRENDE KOKAİN KULLANDILAR" İDDİASI

Ancak verilen pozlar, sosyal medyada bambaşka bir anlatının parçası haline geldi. Bazı hesaplar tarafından Macron, Merz ve Starmer'ın görüşmesinden düşük çözünürlüklü görüntüler paylaşılarak üç liderin 'birlikte kokain kullandığı' yönünde iddialar ortaya atıldı.

Üç Liderin 'Kokain' İddiası Gerçek Olmadı

BEYAZ PAKET VE PİPET DETAYI

İddialara göre, Macron masada duran 'beyaz paketi' gizlice sakladı ve Merz de kokaini paylaşmak üzere bir 'pipet' taşıdı.

Üç Liderin 'Kokain' İddiası Gerçek Olmadı

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede söz konusu iddiaların yayılması üzerine AFP ve AP gibi haber ajansları tarafından servis edilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar incelendi. 'Kokain paketi' olduğu öne sürülen beyaz nesne, aslında masaya daha önce bırakılmış buruşuk bir kağıt mendildi. Merz'in elindeki pipetin ise bir karıştırıcı ya da kürdan olduğu anlaşıldı.

Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

KADRAJA GİRMESİN DİYE UZAKLAŞTIRMIŞ

Görüntüler, Starmer'ın kameraların bulunduğu bölüme gelmeden önce mendilin masada bulunduğunu, Macron'un ise kameraların kadrajına girmesin mendili diye uzaklaştırdığını ortaya koyuyor.

Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

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Son Dakika Dünya Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fahri Sağgül:
    Hadi kokoinci diyelim ne yapacaksınız ne yapabilirsiniz bırakın şu abidik gubidik haberleri. 52 4 Yanıtla
  • Oooo:
    Torbacı abi bunlar! 42 8 Yanıtla
  • mert çelik:
    dunya lıderlerın tamamına yakını böyle zaten 23 2 Yanıtla
  • Cenk Aydın:
    kafası yeni geldi modunda macron eli ayagina dolascak neredeyse 11 0 Yanıtla
  • Khamet:
    Bir fırt dan bir şey olmaz 2 1 Yanıtla
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