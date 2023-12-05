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Uçak burun üstü çakıldı! Pilot mucizevi şekilde kurtuldu - Son Dakika

Uçak burun üstü çakıldı! Pilot mucizevi şekilde kurtuldu

California'daki Cessna Havalimanı'nda bir uçak, iniş yaparken hangarın çatısına çakıldı. Pilot mucizevi şekilde hafif yaralarla kurtuldu. Olayın ardından itfaiye ekipleri pilotu kurtardı. Uçağın hasarını gösteren video, ciddi zararı ortaya koydu. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor, ancak diğer uçuşları etkilemedi. Uçağın açtığı delikten yaklaşık 45 galon yakıt sızdı.

Uçak burun üstü çakıldı! Pilot mucizevi şekilde kurtuldu
05.12.2023 - 16:09,  Güncelleme: 16:19
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Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bulunan Cessna Havalimanında bir uçak iniş yapmaya çalıştığı sırada bir hangarın çatısına burun üstü çakıldı. Kazada pilot mucizevi bir şekilde hafif yaralar ile kurtuldu.

SIKIŞAN PİLOT EKİPLERCE KURTARILDI

Olay, dün saat 14.20 sıralarında meydana geldi. İlk müdahale ekipleri, pilotu çatıda sıkışan uçaktan çıkardı. Federal Havacılık İdaresi'nden bir temsilci, pilotun kalkış ve iniş alıştırmaları yaparken beklenmedik bir şekilde düştüğünü söyledi.

Uçak burun üstü çakıldı! Pilot mucizevi şekilde kurtuldu

UÇAĞIN BURNU HANGARIN İÇİNE GİRDİ

Uçağın çatının içindeki burnu da dahil olmak üzere hasarın boyutunu gösteren videoda, bir kanadın ciddi şekilde parçalandığı görülüyor.

Uçak burun üstü çakıldı! Pilot mucizevi şekilde kurtuldu

PİLOTUN DURUMU İYİ

Long Beach İtfaiye Departmanı temsilcisi, kimliği açıklanmayan pilotun kazayı hafif bir şekilde atlattığını ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Long Beach Havaalanı sözcüsü Kate Kuykendall, KTLA'ya kazanın, havaalanındaki diğer uçuşları etkilemediğini söyledi. İtfaiyeciler, uçağın hangarda bir delik açmasının ardından yaklaşık 45 galon yakıtın dışarı sızdığını söyledi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Uçak burun üstü çakıldı! Pilot mucizevi şekilde kurtuldu
Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Uçak burun üstü çakıldı! Pilot mucizevi şekilde kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçak burun üstü çakıldı! Pilot mucizevi şekilde kurtuldu - Son Dakika
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