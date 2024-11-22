UCM, Netanyahu ve Gallant Hakkında Tutuklama Kararı Çıkardı - Son Dakika
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UCM, Netanyahu ve Gallant Hakkında Tutuklama Kararı Çıkardı

UCM, Netanyahu ve Gallant Hakkında Tutuklama Kararı Çıkardı

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama kararlarının uygulanması için üye ülkelere çağrı yaptı.

22.11.2024 09:38  Güncelleme: 09:39
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ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında mahkemenin çıkardığı tutuklama kararlarının uygulanması için üye ülkelere çağrıda bulundu.

UCM Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan, mahkemenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri kararının uygulanması için üye ülkelere çağrı yaptı. UCM Başsavcısı Khan, 124 üye ülkeye yönelik olarak yaptığı çağrıda, "Mahkemeye üye olan tüm devletlere, Roma Statüsü'ne bağlılıklarını göstermeleri ve bu yargı kararına saygı göstererek uymaları çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ve Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin savcılık tarafından sunulan delillere dayandığına dikkat çeken Khan, UCM yargıçlarının Netanyahu ile Gallant'ın savaş suçlarından ve açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmak başta olmak üzere cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemleri içeren insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduklarına inanmak için yeterli gerekçelere sahip olduklarını kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya UCM, Netanyahu ve Gallant Hakkında Tutuklama Kararı Çıkardı - Son Dakika

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