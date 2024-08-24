Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde liderlerden destek mesajları - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde liderlerden destek mesajları

Ukrayna Bağımsızlık Günü\'nde liderlerden destek mesajları

Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü sebebiyle liderler ve uluslararası kurum yetkilileri Ukrayna'ya destek mesajları paylaştı.

24.08.2024 11:32
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Ukrayna'nın 1991'de eski Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmelerinin yıl dönümü olarak kutlanan 'Ukrayna Bağımsızlık Günü' sebebiyle birçok lider ve uluslararası kurum yetkilisi mesaj paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Bağımsızlık Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, Kiev'e gönderilecek yeni yardım paketini açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Yarın Ukrayna halkı Bağımsızlık Günü'nü kutlarken şunu açıkça ifade edelim: Rusya'nın anlamsız savaşı başladığında Ukrayna özgür bir ülkeydi. Bugün de hala özgür bir ülkedir. ve bu savaş Ukrayna'nın özgür, egemen ve bağımsız bir ülke olarak kalmasıyla sona erecektir" denildi. Biden açıklanan yardım paketinin detaylarına ilişkin, Ukrayna'nın kritik altyapısını korumak için hava savunma füzeleri, Rusya'nın savaş alanında gelişen taktiklerine karşı savunma için İHA ekipmanı, zırh önleyici füzeler, cephedeki askerler ve onları koruyan mobil roket sistemleri için mühimmat içerdiğini kaydetti. Fransa'nın Ukrayna Büyükelçiliği, Ukrayna Bağımsızlık Günü sebebiyle yayınladığı mesajında, "Ukrayna'nın Ulusal Bayrak Günü kutlu olsun! Ukraynalılar sayesinde mavi ve sarı artık cesaret ve özgürlüğün sembolü olarak parlıyor" ifadelerini kullandı. Eyfel Kulesi Ukrayna bayrağının renkleri ile aydınlatıldı.

"AVRUPA HER ZAMAN UKRAYNA'NIN YANINDA OLACAKTIR"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Britanya her zaman Ukrayna'nın yanında olacaktır. Bağımsızlık gününüzde net bir mesaj paylaşıyoruz: Yanınızda durmaya devam edeceğiz - çünkü Ukrayna halkı bunu hak ediyor" dedi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini yineleyerek, "İsveç, savaşı kazanana kadar Ukrayna'yı desteklemeye devam edecektir. Ukrayna, Avrupa'daki özgür ve demokratik toplumlar topluluğuna aittir. Ukrayna'nın NATO'da yerini almak için meşru bir hakkı vardır. ve İsveç bu yolda sizi güçlü bir şekilde desteklemektedir! Bağımsızlık Gününüzü kutluyorum!" ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın her zaman Ukrayna'nın yanında olacağına dikkat çekerek, "Avrupa her zaman Ukrayna'nın yanında olacaktır, çünkü Ukrayna Avrupa'dır. Sizin özgürlüğünüz bizim özgürlüğümüzdür. Sizin güvenliğiniz bizim güvenliğimizdir. İlk günden bu yana yanınızda duruyoruz. ve ne kadar sürerse sürsün bunu yapmaya devam edeceğiz. Dostlarımıza gururlu bir Bağımsızlık Günü diliyorum" dedi.

Danimarka Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Tüm Ukraynalıların Bağımsızlık Günü kutlu olsun! Bugün aynı zamanda Rusya'nın acımasız, tam ölçekli işgalinin 2.5 yılı. Danimarka'nın Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine verdiği destek sarsılmazdır. Sivil ve askeri desteğimizi ihtiyaç duyulduğu sürece sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. Avusturya Dışişleri Bakanlığı savaşın gölgesinde kutlanılan Bağımsızlık Günü ile ilgili olarak, "Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nde, Rusya'nın saldırganlık savaşına karşı özgürlük mücadelesi veren cesur Ukrayna halkıyla dayanışma içindeyiz. Uluslararası hukuku, Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak için birleşelim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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