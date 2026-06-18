Ukrayna'dan Moskova'ya Büyük İHA Saldırısı - Son Dakika
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Ukrayna'dan Moskova'ya Büyük İHA Saldırısı

Ukrayna\'dan Moskova\'ya Büyük İHA Saldırısı
18.06.2026 14:25
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Ukrayna, Moskova'ya 200 İHA ile saldırı düzenledi; 17 yaralı ve bir ölü var. Zelenskiy diplomasi çağrısı yaptı.

Ukrayna, Rusya'nın tam kapsamlı savaşının başlangıcından bu yana Moskova'ya en geniş kapsamlı saldırısını düzenledi; başkent çevresindeki hedeflere yaklaşık 200 İHA isabet etti.

Moskova Valisi Andrey Vorobyov 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya savunma bakanlığının aktardığına göre, 24 saat içinde ülke genelinde yaklaşık 1.000 drone ve dört Ukrayna seyir füzesi önlendi ve imha edildi.

Güneydeki Rostov bölgesinde bir petrol deposu vuruldu ve bir kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'in Moskova bölgesini bir kez daha "uzun menzilli yaptırımlar" ile vurduğunu söyledi. Ukrayna, Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırıları için bu ifadeyi kullanıyor.

Zelenskiy, "Bu savaşı sona erdirmenin zamanı geldi ve Rusya diplomaside gerekli adımları atmalı" diye ekledi.

Zelenskiy, geçen hafta Rusya'nın Kiev'e düzenlediği ve önemli bir dini yapıda yangına yol açan saldırıya yanıt olarak bu büyük çaplı İHA saldırısının gerçekleştirildiğini söyledi.

"Bu savaşı istemiyoruz ve hiçbir zaman istemedik. Ama Ukrayna yanarsa sizin Moskova'nız da yanacak."

Moskova'nın güneydoğusundaki Kapotniya rafinerisinin bir ay içinde üçüncü, bu hafta ise ikinci kez vurulmasıyla yangınlar çıktı.

Patlamanın şiddetiyle büyük bir petrol depolama tankının kapağının onlarca metre havaya savrulduğunu gösteren çok sayıda video paylaşıldı.

İHA parçalarının yakındaki bir alışveriş merkezine düşmesi sonucu bir binanın yandığı ve birkaç apartmanın tahliye edildiği bildirildi.

Moskova'nın dört havalimanı geçici olarak kapatıldı ve 500'den fazla uçuş iptal edildi ya da ertelendi.

Rusya genelinde İHA saldırılarının yol açtığı sonuçları gösteren görüntülerin yayımlanmasını yasaklanmış olsa da, sosyal medyada gündüz vakti gökyüzünde uçan İHA'ları ve Moskova dışındaki sanayi bölgelerinde patlamaları gösteren onlarca video paylaşıldı.

Moskova'nın Ukrayna işgalini başlatmasından dört buçuk yıl sonra, Ukrayna'daki cephe hattında yıpratma savaşı birçok sıradan Rus için gözden uzak şekilde sürüyor.

Kiev'in Rusya genelindeki hedeflere, ayrıca Moskova ve St Petersburg'a yönelik uzun menzilli saldırıları, Zelenskiy'nin "savaşı Rusların evine getirme" hedefinin bir parçası.

Ukrayna sınırına yaklaşık 500 km uzaklıktaki Moskova'ya yönelik İHA saldırıları, Kiev'in uzun menzilli kapasitesini geliştirmesiyle daha sık hale geldi.

Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik ilk başarılı İHA saldırıları 2023 ilkbaharında oldu; ancak bunlar düzensizdi ve az sayıda İHA içeriyordu.

O tarihten bu yana Moskova çevresine kapsamlı hava savunmaları kuruldu - ancak Ukrayna'nın saldırılarında kullandığı İHA sayısı da arttı ve bazıları bu savunmaları aşmayı başardı.

Kiev'e göre, Rusya da gece boyunca Ukrayna'ya 200'ün üzerinde İHA gönderdi ve çok sayıda balistik füze fırlattı.

Güneydoğu Asya liderlerine Kazan kentinde düzenlenen bir zirvede ev sahipliği yapan Vladimir Putin, Rus başkentine yönelik büyük çaplı saldırı hakkında yorum yapmadı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, X'te paylaştığı mesajda şöyle yazdı:

"Bu sabah Moskova sakinleri arasında en çok sorulan sorulardan biri 'Ne oluyor?'

"Buna cevap verebilirim. Ülkeniz bizimkine karşı bir saldırı savaşı başlattı. Yıllardır halkımızı öldürüyor. Artık ne olup bittiğini bildiğinize göre, Putin'e bunu ne zaman bitirmeyi planladığını sorun."

Kaynak: BBC

İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Moskova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'dan Moskova'ya Büyük İHA Saldırısı - Son Dakika

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