Zelenski'nin 'Bağımsızlık Günü' gömleği sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Zelenski'nin 'Bağımsızlık Günü' gömleği sosyal medyada gündem oldu

24.08.2022 16:16
Zelenski'nin 'Bağımsızlık Günü' gömleği sosyal medyada gündem oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin giydiği 'vışıvanka' adı verilen geleneksel Ukrayna gömleğindeki tank ve zırhlı araç işlemesi sosyal medyada gündem oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin giydiği 'vışıvanka' adı verilen geleneksel Ukrayna gömleğindeki tank ve zırhlı araç işlemesi sosyal medyada gündem oldu.

Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Volodimir Zelenski'nin haki rengi bir gömlek giydiği görüldü. Vışıvanka adı verilen, Ukrayna ve Belarus'ta geleneksel olan gömleğin üzerindeki işlemeler ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Gömleğin üst kısmındaki işlemede bir kadın ve erkek figürü görülürken; ortasında Ukrayna yapımı BTR-3E1 tipi zırhlı araç ve en altta da tank görüldü.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Tragger, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski'nin 'Bağımsızlık Günü' gömleği sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zelenski'nin 'Bağımsızlık Günü' gömleği sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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