Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti

08.03.2022 20:36
Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti

İngiltere Avam Kamarası'na seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, "50 den fazla çocuk öldü. Bu çocuklar yaşayabilirdi ama bu insanlar onları bizden aldı. Ukrayna bu savaşı istemedi" dedi. Ayrıca Rus tarafının kaybını da açıklayan Zelenski, "Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti. Buna bir general de dahil oldu" sözlerine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, İngiltere Avam Kamarası'na video mesaj ile seslenerek Rusya ile savaştaki son gelişmeleri aktardı.

Zelenski, sözlerine "Herkes uyandı, çocuklar siviller, tüm Ukrayna o günden beri uyumuyor. Hepimiz ülkemiz için savaştık. Bugün 2. günde hava saldırılarıyla mücadele ettik, ordumuz mücadeleyi o günden beri sürdürüyor. Rus güçleri silahlarımızı bırakmayı teklif ettik ancak bizim savaşmaya devam etmemiz gerekiyor. Gücümüzü hissettik." ifadeleriyle başladı.

"ÜLKENİN 4 BİR YANI VURULDU AMA YILMADIK"

Savaşın ilk günlerini Zelenski, "İşgalcilere direnen halkımızın gücünü hissettik. Bir sonraki gün obüsler bizi vurmaya başladı. Ordumuz bir kez daha gücünü gösterdi. Kim halk kim insan bunu kanıtladık. 5. gün bize yönelik terör devam etti. Çocuklar ve şehirler hedef alındı. Sürekli bombardıman yapıldı. Ülkenin 4 bir yanı vuruldu. Bu da bizi yıldırmadı. Bu bize hakikatin ne kadar büyük olduğunu gösterdi" diyerek özetledi.

"80 YIL SONRA RUSYA AYNI YERDE İNSANLARI VURDU"

6. günde Rus füzelerinin düştüğünü aktaran Zelenski, "80 yıl sonra Ruslar aynı yerde insanları vurdu. Hatta kiliseler bile yok edildi. 8. günde Rus tanklarının bir nükleer enerji santralini vurduğunu gördük. Herkes bunun tüm dünya için bir tehdit olduğunu anladı" ifadelerini kullandı.

RUS ORDUSUNUN 10 BİNİ GEÇEN KAYIPLARINA BİR DE GENERAL EKLENDİ

9. günde ittifakların doğru düzgün çalışmadığını gördükleri vehava sahasının kapalı kalacağını anladıklarını söyleyen Zelenski, "10. günde halk sokaklara döküldü. 11. günde çocuklar, hastaneler gece gündüz bombalandı. Ve o gün Ukraynalıların kahraman olduğunu anladık. 12. günde ise Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti. Buna bir general de dahil oldu. Bu da bize umut ışığı oldu. Bir şekilde bedel ödeyeceklerini hissettik. 13. günde ise Moripol şehri Ruslar tarafından saldırılıyor ve bir kız çocuğu burada hayatını kaybetti." dedi.

"50'DEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜ"

Saşta 50'den fazla çocuğun öldüğünü ifade eden Zelenski, "Hiçbir şekilde şehre gıda ve suyun girilmesine izin verilmedi. 13 günü aşkın süredir bu durum devam ediyor. 50 den fazla çocuk öldü. Bu çocuklar yaşayabilirdi ama bu insanlar onları bizden aldı. Ukrayna bu savaşı istemedi. Ukrayna büyük olmayı hedeflemiyordu ama bu savaşın günlerinde büyük oldular. Biz insanları kurtaran bir ülke olduk. En büyük ordulardan biriyle savaşmamıza rağmen, şimdi bizim için asıl sorun olmak ya da olmamak. 13 gündür bu soruyu soruyoruz. Cevap evet "olmak". Biz asla pes etmeyeceğiz, asla kaybetmeyeceğiz. Denizde havada savaşacağız. Bedeli ne olursa olsun savaşmaya devam edeceğiz. Ormanda, sokaklarda savaşacağız. Biz farklı nehirlerin farklı yataklarında savaşacağız Dnipro gibi ve medeni dünyanın desteğini yardımını bekliyoruz. Ve Boris sana minnettarım. Lütfen bu ülkeye yönelik yaptırımları artırın, bu ülkenin terör ülkesi olduğunu kabul edin. Lütfen Ukrayna hava sahasının güvende olması için çabalayın." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

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Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti - Son Dakika
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