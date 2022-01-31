Ukrayna-Rusya krizi: Ukrayna'nın doğu cephesinde yorgun askerler ve siviller Rusya'nın bir sonraki hamlesini bekliyor

Doğu Ukrayna'da ön saflar karla kaplı ve şimdilik sessiz. Ancak bölgedeki askerler ve keskin nişancılar hazırda bekliyor.

Rusya, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin büyük bir bölümünü ele geçiren Rus yanlısı isyancıları desteklemişti. İki ülke arasında uzun süre devam eden çatışmalarda bugüne dek en az 13 bin kişi öldü.

Ancak Ukrayna'nın şimdi çok daha büyük bir tehdit ile karşı karşıya olduğu düşünülüyor, bu da Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını işgal etmesi. Eğer bu işgal gerçekleşirse de ülkenin doğusunda, isyancıların bulunduğu noktada başlaması muhtemel.

'Biz hazırız'

26 yaşındaki Ukraynalı asker Maria, Ukrayna'nın doğusundaki cephede kazılan bir hendeğin içinde oturuyor. Elinde ise bir Kalaşnikof var. Maria, iki ülke arasındaki bu gerilimleri çok fazla düşünmemeye çalıştığını söylüyor.

Maria, "Siyaseti çok fazla takip etmiyorum, endişelenmemeye çalışıyorum. Biz hazırız, çok sayıda eğitim tamamladık. Tabii ki zor olacağını ve bir eğitim gibi olmayacağını biliyorum, ama yine de moralimizi yüksek tutuyoruz" diye konuşuyor.

Ukrayna ordusunun 56. Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinde bulunan Maria'nın iki abisi de Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndaydı. En küçük erkek kardeşi de yakında tank topçusu olarak cepheye gitmeye hazırlanıyor.

4 yaşındaki oğluna ise Maria'nın annesi ve babası evde bakıyor. Maria oğlunu bırakmanın onu nasıl etkilediğini anlatıyor:

"Onu bırakmak çok zordu ama benim 6 yaşımdan beri tek hayalim orduya katılmaktı. Cepheye gönderileceğimi düşünmezdim ama burada olmaktan pişman değilim."

Maria'nın bulunduğu bölgedeki soğuk hava koşulları devamlı bir tehdit. Maria'nın hemen yakınında abisi ateş yakmak için odun kesiyor. Bir kilometre ötede ise hala Rus isyancılar bulunuyor.

Maria, ülkesinin geleceği için savaşmaya hazır bekliyor. Ancak sadece Ukrayna'nın değil, NATO'nun geleceği ve Avrupa'nın güvenliği de tehdit altında.

Dünyada Rusya-Ukrayna krizi geniş çaplı konuşuluyor, dünya liderleri sorunu çözmek için bir araya geliyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Şubat ayında Ukraya'yı işgal etmesinin muhtemel olduğunu, böyle bir hareketin "dünyayı değiştireceğini" belirtti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Rusya'nın Ukrayna işgalinin şiddetli, kanlı ve acılı bir süreç olacağı konusunda uyarılması gerektiğini ifade etti.

'Bu sadece bir bilgi savaşı'

Ancak Ukraynalılar farklı düşünüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Batılı ülkelerini Rusya ile artan gerilimle alakalı panik yaratmakla suçladı.

Ülkenin doğrusunda çalışan ve ismini vermek istemeyen bir sosyal hizmetler çalışanı, "Ben Rusya'nın işgal edeceğine inanmıyorum. Ben sadece gözlerime ve kulaklarıma inanıyorum, burası geçen aya kıyasla daha sakin. Bu sadece bir bilgi savaşı" diye konuştu.

Bazıları ise olası bir işgalden korkuyor.

64 yaşındaki Ludmilla Momot, " Ne zaman bir gürültü duysam kalbim hızlanıyor" diyor.

Momot, Rusya'nın yapabileceklerini daha önceki deneyimlerinden çok iyi biliyor. Geçtiğimiz Kasım ayında Momot'un 30 yıldır yaşadığı Nevilske köyü isyancılar tarafından bombalanarak yerle bir edildi.

Momot gözleri yaşlarla dolu eskiden evinin kapısının olduğu yere bakıyor, "Bu benim hayatım boyunca taşıyacağım bir yara. Yıkıntının içinden üstümde sadece geceliğimle çıktığımda ayaklarım kanlar içindeydi. Savaşın sekizinci yılındayız, daha ne kadar devam edecek?" diyor.

Ukrayna'da insanlar Putin'e barış sağlaması ve bir anlaşmaya varması gerektiği mesajlarını gönderiyor.

Henüz Rusya'nın bir sonraki hamlesinin ne olacağı bilinmiyor. Yaklaşık 100 bin Rus asker Ukrayna sınırında bekliyor, ancak Rusya işgal planları olduğu söylemlerini reddediyor.

Olası senaryolardan bir tanesinin Rusya'nın daha sınırlı bir saldırı düzenlemesi ve sadece Ukrayna'nın doğusuna, orada bulunan ayrılıkçıları 'korumak' için asker göndermesi olabileceği düşünülüyor.

Ancak Ukrayna birlikleri bu sefer durumun Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakı kadar kolay olmayacağını söylüyor.

Ülkenin doğusunda bulunan Alyona isimli bir asker, "Bu sefer daha hazırlıklıyız ama zaten Rusya'nın işgal edeceğini sanmıyorum. Panik ve baskı yaratmaya çalışıyorlar sadece" diye konuşuyor.

Herhangi bir işgal olmasa da Rusya'nın şimdiye kadar uyguladığı baskı Ukrayna'yı olumsuz şekilde etkilemeyi başardı, ülkede karmaşa ve paniğe yol açtı.

Ancak birçok Batılı lider Rusya Devlet Başkanı Putin'in sadece bununla yetinmeyeceğinden endişeli.