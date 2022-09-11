Ukrayna hücuma geçti! Rusya geri çekiliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Izyum'daki askerlerin "yeniden toparlanmak" için; Balakliya'daki askerlerin ise Donetsk cephesine destek oluşturmak için çekildiği belirtildi. Ukraynalı yetkililer ise birliklerin, ülkenin doğusunda Ruslar için hayati bir ikmal merkezi olan Kupiansk'a girdiğini söyledi.

SON BİR HAFTADA 2 BİN KİLOMETRELİK ALAN GERİ ALINDI

Cumartesi günü bir konuşma yapan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de ülkenin güneyi ve doğusunda son bir haftada iki bin kilometrekarelik bir alanı Rusya'dan geri aldıklarını söyledi. Buna Harkov bölgesindeki 30 yerleşim yerinin de dahil olduğu açıklandı.

IZYUM YOĞUN ÇATIŞMALARA SAHNE OLDU

Ukraynalı birliklerin ilerleyişinin devam etmesi durumunda, Nisan ayında Rusların başkent Kiev'den çekilmesinin ardından yaşanan en büyük gelişme olacak. Izyum, işgalin başlamasının ardından yoğun çatışmalara sahne oldu. Bölge, aynı zamanda Ruslar için önemli bir askeri birlik konumunda.

ÜÇ GÜNLÜK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rusya tarafından yapılan açıklamada, "İzyum-Balaklıya birliklerinin geri çekilmesi ve organize bir şekilde Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına sevkine yönelik üç günlük operasyon gerçekleştirildi. Rus birliklerinin zarar görmesini önlemek üzere, düşman ağır bir topçu atışına maruz bırakıldı" ifadelerine yer verildi. Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, bu açıklamadan kısa bir süre sonra Harkov'un Rusya tarafından kontrol edilen bölgesinin baş yöneticisi, bölgede halkın Rusya'ya tahliye edilmesini önerdi.

"UKRAYNA BİRLİKLERİ BİRKAÇ KASABAYI ELE GEÇİRDİ"

Rusya tarafındaki Belgorod bölgesinin valisi de, sınırı geçmek için bekleyen insanlar için gıda, ısıtma ve tıbbi yardımın sağlanacağını söyledi. İngiliz savunma yetkilileri, Ukrayna'nın Rus kontrolündeki topraklara doğru 50km ilerlediğini söyledi. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rus kuvvetleri büyük ölçüde gafil avlandı. Ukrayna birlikleri birkaç kasabayı ya ele geçirdi ya da kuşattı" dendi.

GÜNEYDEKİ İLERLEYİŞ

Bu hafta başlarında Ukrayna, doğu bölgelerine, karşı taarruz başlattı. Uluslararası kamuoyu da güneydeki Herson şehri yakınlarında beklenen ilerlemeye odaklanmıştı. Uzmanlara göre, Rusya bazı deneyimli askerlerini Herson'u savunmak için yönlendirdi. Ukrayna ordusunun güney komutanlığının sözcüsü Nataliya Gumenyuk, Ukrayna'nın doğuda toprak kazanmanın yanı sıra benzer şekilde güneyde de kazanımlar elde ettiğini söyledi. Gumenyuk, güneyde "iki ila onlarca kilometre arasında" ilerlediklerini ifade etti. "Bugün bize güvenmeye devam etmelerini göstermek için Kiev'i ziyaret ettim."

Cuma günü de Zelenski, Ukrayna'ya insansız hava aracı tedarik eden Bayraktar şirketinin genel müdürü Haluk Bayraktar'a Liyakat Nişanı taktı. Şirket tarafından üretilen TB2 isimli insansız hava aracı, Ukrayna direnişinin sembolü haline geldi.