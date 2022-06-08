Ukrayna savaşı: Mariupol'da teslim olan yüzlerce Ukrayna askeri Rusya'ya gönderildi, savaşın yeni odağı Severodonetsk - Son Dakika
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Ukrayna savaşı: Mariupol'da teslim olan yüzlerce Ukrayna askeri Rusya'ya gönderildi, savaşın yeni odağı Severodonetsk

08.06.2022 13:43
Ukrayna savaşı: Mariupol'da teslim olan yüzlerce Ukrayna askeri Rusya'ya gönderildi, savaşın yeni odağı Severodonetsk

Rus makamları askerlerin "soruşturma" amacıyla nakledildiğini söylüyor.

Rusya medyası, Ukrayna'nın Mariupol kentinde teslim olan 1000'den fazla Ukrayna askerinin "soruşturma" amacıyla Rusya'ya gönderildiğini bildirdi.

Rus güçleri tarafından kuşatma ve ateş altında tutulan liman kenti Mariupol'da, son mevzi olarak bir çelik fabrikasına çekilen 2 bin 500 kadar Ukrayna askeri teslim olmuştu.

Ukrayna, askerlerinin iade edilmesini istiyor.

Kiev'den bildiren BBC muhabiri Joe Inwood Ukrayna'da kamuoyunun askerlerle ilgili gelişmeleri büyük endişeyle izlediklerini aktardı.

Rusların ilerleyişini 8 gün daha geciktiren Mariupol'daki deniz piyadeleri, sınır muhafızları ve Azov Taburu adlı milislerden oluşan güçler, Ukrayna'da ulusal kahramanlar olarak görülüyor.

Fakat Rusya'da özellikle de, geçmişte aşırı sağla ilişkileri bilinen, Nazilere benzer semboller kullanan Azov Taburu mensuplarına çok farklı bakılıyor.

Esir alınmalarından sonra bazı Rus siyasetçiler bu kişilere savaş esiri değil "terörist ve savaş suçlusu" muamelesi yapılması gerektiğini savunmuştu.

Askerlerin Rusya'ya nakledilmelerinin böyle bir sürecin başlangıcı olabileceğinden endişe eden Kiev yönetimi esir değişimi konusunda bir anlaşma sağlamayı umuyor.

Bu arada esirler değilse de taraflar cenaze değiş tokuşunu gerçekleştirdiler ve karşılıklı 160'ar cenaze teslim edildi.

Bunlar arasında Mariupol'un savunması sırasında ölenler de var ve cenazelerin bir kısmı bugün Kiev'e ulaştı.

Ukrayna tarafında konuyla ilgili haberler asker aileleri tarafından doğrulanırken, Moskova'dan açıklama gelmedi.

Ukrayna'nın liman kenti Mariupol haftalarca kuşatma altında kalıp ağır ateş altında yerle bir edildikten sonra Mayıs ayında son mevzinin de düşmesiyle Rus güçlerinin eline geçmişti.

Ukrayna yetkilileri kuşatma sırasında binlerce kişinin öldüğünü düşünüyor.

'Rus taarruzunun odağında Severodonetsk var'

Ukrayna yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'daki harekatının yeni odağının Severodonetsk olduğunu, tüm gücünü buraya verdiğini söylüyor.

Kuşatma altına alınan kentin valisi Serhiy Haidai, Telegram mesajında Ukrayna askerlerinin Severodonetsk'in "her santimi için" savaştıklarını ve "hiç kimsenin teslim olmayacağını" söyledi.

Vali, Rusların büyük taarruza geçmeden önce kenti çok şiddetli top ve roket ateşine tutmalarını beklediğini de kaydetti.

Ukrayna ordusu da ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların güçlü olduğu Luhansk bölgesinde, Rusların eline geçmeyen son mevzilerden biri olan Severodonetsk'te, direnişin başarılı olduğu mesajını veriyor.

Kent civarında saldırı ve karşı saldırılar günlerdir devam ediyor ama yorumcular bölgenin ne kadarını kimin denetlediğini bilmenin şu an çok zor olduğunu söylüyor.

Kentte yaşayan 800 kadar sivilin Azot Kimyasal Silah Fabrikası'nın altındaki sığınaklarda olduğu yolunda haberler geliyor.

Ukrayna hükümeti bu konuda bir açıklama yapmadı ve BBC bu haberi bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.

Severodonetsk ve yakınındaki Lisiçansk kentlerinde de hakimiyet sağlarsa Rusların Ukrayna'nın doğusunu tamamen kontrol etmesinin önünde pek bir engel kalmıyor.

Donbas'daki BBC muhabiri Orla Guerin, kentin çoğunu artık Rusların kontrol ettiğini söylüyor.

Cephede son durum: Rusların hedefi ne?

Donbas bölgesinden BBC muhabiri Orla Guerin'in izlenimleri

Bu yıpratıcı, tüketici bir savaş. Burada ümitsiz bir tevekkül içindeki savaşçılarla konuştuğunuz zaman anlıyorsunuz. Savaşmaya kararlılar ama bunun çok zorlu bir savaş olacağı da çok açık.

Aldığımız son haberlere göre, Ukraynalıların direnişi sürdürdükleri söylense de Rus güçleri artık ana hedeflerinden biri olan Severodonetsk'in büyük kısmını kontrol altına almış durumda.

Ruslar Severodonetsk'in ikiz kenti Lisiçansk'ı da ele geçirmek için bütün güçleriyle yükleniyor, ayrıca bu bölgedeki bir çok kent ve kasabaya doğru da bir kaç koldan ilerleme kaydetmeye çalışıyor.

Ukraynalılar ise en çok onların ilerlemesini durdurabiliyor.

Dün 2014'ten bu yana bu bölgedeki çatışmalara katılmış olan bir savaşçı ile konuştum. En fazla yapabileceklerinin, biraz zaman kazanmak olduğunu düşünüyor. Yani Ukrayna güçleri açısından şu anda bölgede bir zafer ya da karşı saldırı beklentisi söz konusu değil.

Ukraynalılar bütün olanaklarıyla savaşıyor. Fakat zaman içerisinde yavaş yavaş Ruslar ellerindeki toprakları genişletiyor.

Şu anda Rusların, benim de bulunduğum Donbas'ın Luhansk bölgesinin kabaca yüzde 95'ini kontrol ettikleri söyleniyor.

Burayı tamamen ele geçirdiklerinde, Donbas'ın diğer kısmı olan Donetsk'in tamamını almaya yönelecekleri düşünülüyor.

Başından beri Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ı ele geçirmek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli hedefiydi.

Ama Ruslar, Kiev'in savunma mevzilerini aşmayı başaramadıklarında, Ukraynalılara göre Batı'nın "dikkati dağıldı".

Ukraynalılar arasında uluslararası toplumun Donbas'ta yaşanacağı başından beri belli olan savaş için gereken desteği zamanında sağlamaya odaklanmadığı görüşü yaygın.

Ukrayna savaşı: Mariupol'da teslim olan yüzlerce Ukrayna askeri Rusya'ya gönderildi, savaşın yeni odağı Severodonetsk
Ukrayna savaşı: Mariupol'da teslim olan yüzlerce Ukrayna askeri Rusya'ya gönderildi, savaşın yeni odağı Severodonetsk
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: 'Berdyansk ve Mariupol limanları tahıl sevkiyatına hazır' Rusya Savunma Bakanı Şoygu: 'Berdyansk ve Mariupol limanları tahıl sevkiyatına hazır'
Kaynak: BBC

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna savaşı: Mariupol'da teslim olan yüzlerce Ukrayna askeri Rusya'ya gönderildi, savaşın yeni odağı Severodonetsk - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: Ukrayna savaşı: Mariupol'da teslim olan yüzlerce Ukrayna askeri Rusya'ya gönderildi, savaşın yeni odağı Severodonetsk - Son Dakika
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