Ukrayna, Türkiye'ye ulaşan Rus bandıralı tahıl yüklü gemiye el konulmasını talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Ukrayna, Türkiye'ye ulaşan Rus bandıralı tahıl yüklü gemiye el konulmasını talep etti

01.07.2022 19:55
Ukrayna, Türkiye'ye ulaşan Rus bandıralı tahıl yüklü gemiye el konulmasını talep etti

Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği Berdyansk’tan ayrılan tahıl yüklü bir geminin Türkiye’de Karasu Limanı açıklarına ulaşmasının ardından Ukrayna, Türkiye’nin gemiye el koymasını talep etti.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna kenti Berdyansk'tan hareket eden tahıl yüklü bir geminin Türkiye'de Kara su Limanı açıklarına ulaşmasının ardından Ukrayna, Türkiye'nin gemiye el koymasını talep etti.

BBC, Zhibek Zholy adlı geminin Berdyansk'tan Karasu'ya kadarki seyrini takip etti.

Gemideki tahılların nereden geldiği ve nasıl elde edildiği bilinmese de Rusya son dönemde Ukrayna'da kontrol ettiği bölgelerden tahılları çalmakla suçlanıyordu.

Gemi 22 Haziran'da Rusya'nın Novorossisk'ten demir aldıktan sonra Azak Denizi'nde vericilerini kapatmış olsa da BBC'nin araştırması, geminin Berdyansk limanına gittiğini ve oradan Türkiye'ye gittiğini ortaya çıkardı.

Berdyansk kenti Ukrayna'nın güneyindeki Zaporizhzhia bölgesinde, Azak Denizi kıyısında bulunuyor.

Geminin kentten ayrılışı, Rusya'nın işgal altındaki Zaporizhzhia bölgesine atadığı vali Yevhen Balytskyi tarafından Telegram üzerinden duyurulmuştu.

Balytskyi 7 bin ton tahılın "dost ülkelere" doğru yola çıktığını açıklamış, limanın etrafındaki deniz mayınlarının temizlendiğini ilan etmiş ve "geminin güvenliğinin Rusya'nın Karadeniz Donanması tarafından sağlanacağını" belirtmişti.

Balytskyi daha sonra paylaşımını değiştirerek geminin taşıdığı yük ve gideceği ülkeye dair referansları sildi.

Geminin donanma eşliğinde kentten ayrılışının videosu birden fazla Kremlin yanlısı Telegram hesabında da paylaşıldı.

Telegram'da yayınlanan videodaki görüntüler de Berdyansk limanının uydu fotoğraflarıyla uyuşuyor.

Videodaki hava durumu ve limandaki gölgeler, görüntülerin 28 Haziran'da çekildiğine işaret ediyor.

Videoda geminin bazı özellikleri ve adı bulanıklaştırılmıştı.

Fakat BBC, Berdyansk'tan ayrılan gemi ile Türkiye açıklarında bekleyen geminin aynı olduğunu Telegram hesabından paylaşılan görüntüler ve Ukraynalı denizcilik uzmanlarının tanıklıklarıyla teyit etti.

Geminin Berdyansk limanından önceki hareketlerini de kayıtlardan ortaya çıkardık.

Gemi 22 Haziran'da Türkiye'den demir alarak Rusya'nın Novorossisk kentine yük götürdü.

Daha sonra işgal altındaki Ukrayna topraklarına yaklaşırken takip cihazını kapattı.

29 Haziran'da ise takip cihazını tekrar açtı.

Bu cihazın paylaştığı veriler, geminin bu süreçte su içinde alçaldığını ortaya koyuyor ve bu da geminin yük aldığına işaret ediyor.

Lloyd's List Intelligence veri analiz şirketinin piyasalar editörü Michelle Bockmann, vericinin kapatılmasının "şüpheli bir hareket" olduğunu söylüyor.

Bockmann, Azak Denizi'nde pek çok kargo gemisinin takip cihazını bazı bölgelerde kapattığını fakat hedefledikleri limana varınca vericiyi tekrar açtığını belirtiyor.

Kiev bir süredir Rusya'yı Ukrayna tahıllarını çalmak ve Ukrayna limanlarını ablukaya almakla suçluyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor.

Zhibek Zholy gemisinin nihai hedefinin Karasu mu olacağı, yoksa Boğazlar'dan geçerek bilinmeyen bir hedefe doğru mu ilerleyeceği henüz net değil.

Reuters'a konuşan geminin sahibi olan Kazakistan merkezli KTZ Express şirketi, geminin Rus bir şirket tarafından kiralandığını söyledi.

Şirket, taraflarla görüşme halinde olduklarını ve uluslararası yaptırımlara uyacaklarını açıkladı.

Habere katkıda bulunan muhabirler: Josh Cheetham, Maria Korenyuk, Daniele Palumbo, Erwan Rivault, Onur Erem ve Karasu'da bulunan Mahmut Hamsici.

YORUMLAR
500
Kaynak: BBC

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna, Türkiye'ye ulaşan Rus bandıralı tahıl yüklü gemiye el konulmasını talep etti - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
19:49 Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması ve hava kargo ticareti başlatılması kararları alındı
19:01 Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan cinayette polis, şüpheliyi yakaladı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 20:05:39. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna, Türkiye'ye ulaşan Rus bandıralı tahıl yüklü gemiye el konulmasını talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement