Ukrayna ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Görüştü

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Azerbaycan Dışişleri Bakanı ve arkadaşım Ceyhun Bayramov ile görüşmekten mutluluk duydum. Siyasi, ekonomik, ticaret ve enerji sektörlerinde ikili iş birliğinin genişletilmesi, ayrıca mayın temizleme ve yeniden inşa hakkında görüştük. Karadeniz ve Hazar bölgelerindeki siyasi ve güvenlik konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Meslektaşımı savaş alanındaki durum hakkında bilgilendirdim ve Azerbaycan'a Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme konusundaki ilkeli tutumu için teşekkür ettim. Barış çabalarını ve savaşı sona erdirmek, adil ve kalıcı bir barışın yeniden sağlanması için atılan adımları ele aldık. Bunun için koşulsuz, kalıcı ve tam bir ateşkes gerekiyor. Azerbaycan'ın barış çabalarımıza verdiği desteği takdir ediyor ve güveniyoruz.

Yakın gelecekte Ortak Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının yapılması, Ukrayna-Azerbaycan iş forumunun düzenlenmesi ve bu yıl 10-11 Temmuz tarihlerinde Roma'da düzenlenecek Ukrayna Kurtarma Konferansı'na bir Azerbaycan heyetinin katılması konusunda anlaşmaya vardık. Ayrıca Ukrayna'nın AB'ye katılım sürecini ve Ukrayna'nın AB'ye gelecekteki üyeliğinin ortaklarımıza sunduğu fırsatları da görüştük.

Azerbaycan'a insani ve enerji yardımları, Irpin şehrini yeniden inşa edip desteklediği ve çocuklarımızı rehabilite ettiği için teşekkür ettim. Ukrayna ile Azerbaycan'ın stratejik ortaklar olarak paylaştığı yüksek düzeydeki siyasi diyaloğu sürdürme ve geliştirme konusunda anlaşmaya vardık."