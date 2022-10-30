Ukraynalı çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup yürek burktu - Son Dakika
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Ukraynalı çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup yürek burktu

30.10.2022 16:43

Ukraynalı bir çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan için kaleme aldığı mektupta, savaşta kullanmak için bir adet Bayraktar TB2 istemesi duyanları duygulandırdı. Çocuğun isteği aynı zamanda savaşın çocuklar üzerinde yarattığı etkiyi de gözler önüne sermiş oldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, savaş nedeniyle ağır bir tahribata uğrayan çocuklar da zor günler yaşıyor. Ukraynalı bir çocuğun mektuba yansıyan dram ise okuyanların gözlerini yaşarttı.

BAYRAKTAR'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORLAR

Türkiye'nin işgal başlamadan önce Kiev'e sattığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna ordusu ve halkı içinde direnişin sembolü olarak görülüyor. Hatta adına şarkılar dahi yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP

TURKSİD Ukrayna Derneği Başkanı İsmet Yüksel, Kiev'deki Türk Büyükelçiliği'nde dün düzenlenen 29 Ekim resepsiyonundan sevimli bir anekdot paylaştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen resim sergisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben 8 yaşındaki Ukraynalı çocuğun yazdığı bir mektup dikkatleri çekti.

BAYRAKTAR SİHA İSTEDİ

Irpin kentinden olduğunu söyleyen ve bir adet Bayraktar TB2 isteyen 8 yaşındaki Jenya, TB2'nin yanı sıra Ukrayna ile Türkiye bayraklarını çizdiği mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan! Benim adım Jenya, 8 yaşındayım. Kahraman şehir Irpin'denim. Sizde Bayraktar var. O'nlar savaş için. Bizde ise savaş var. Bizim zaferimiz için, çocuklar ölmesin diye en az 1 Bayraktar sizden rica ediyorum. Teşekkür ederim! Slava (Şan olsun) Ukrayna!"

İşte o mektup:

Ukraynalı küçük çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektuptaki talebi göz yaşarttı



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Son Dakika Dünya Ukraynalı çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup yürek burktu - Son Dakika


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