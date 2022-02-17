Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu!

Bugün Ukrayna, ateşkesi ihlal ederek Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan topları atarken, Rus yanlısı ayrılıkçılar da cevap amacıyla Luhansk'taki bir köye saldırı düzenledi. Donbas hattında bu gelişmeler yaşanırken, savaşa hazırlanan Ukraynalı kadın askerlerin çektiği video sosyal medyada gündem oldu.

BİRBİRLERİNİN KALÇALARINA VURDULAR, DANS ETTİLER

Kadın askerler, savaşa hazırlanırken umutlarının ve neşelerini yerinde olduğunu göstermek için dans ettikleri ve birbirlerinin kalçalarına vurdukları anları yayınladı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

KIŞLADAKİ ETKİNLİKLERİNİ PAYLAŞIYORLAR

Ukraynalı kadın askerler, "Her şeyden önce Ukrayna" sloganıyla yaptığı hazırlıkları, sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Askerlerin söz konusu videoları, morallerinin yerinde olduğunu kanıtlamak için yayınladığı belirtiliyor.