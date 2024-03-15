Union Saint-Gilliose\'nin Fenerbahçe\'yi yenmesi Belçika medyasında övgüyle karşılandı

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Yusuf Özkan | Lahey

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 1 - 0 yenmesine rağmen Avrupa’ya veda eden Union Saint - Gilliose’nin (Union SG) Kadıköy zaferi, Belçika medyası tarafından övgüyle karşılandı.

Belçika medyasına göre, Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselmesi zaten beklenen bir sonuçtu.

Ancak hem Belçika futbol kamu oyu hem de medya, İstanbul’da böyle bir başarı beklemiyordu.

Geçen hafta Brüksel’de kendi evinde Fenerbahçe karşısında 3 - 0 kaybeden Union SG, Kadıköy’e çok da umutlu gitmedi.

Teknik Direktör Alexander Blessin, İstanbul’da işlerinin zor olduğunu her fırsatta vurguladı.

Fenerbahçe karşısında ezilmeden bir mücadele ortaya koyma hedefiyle sahaya çıkan Brüksel ekibi, rakibinin performansı nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Union SG karşısında, geçen haftaki karşılaşmadaki etkili futbolundan uzak bir Fenerbahçe buldu.

İlk yarıda başarılı bir oyun ortaya koyamayan Fenerbahçe karşısına ikinci yarı daha atak bir futbolla başlayan Union, 68. dakikada Mathias Rasmussen’in attığı golle 1 - 0 öne geçti.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca maç, konuk takımın galibiyetiyle sona erdi.

Fenerbahçe, Avrupa maçlarında bu sezon sahasında ilk yenilgisini almış oldu.

Ancak ilk karşılaşmadaki 3 - 0’lık galibiyetin sağladığı avantajla Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

Belçika medyası, Pro Leauge lideri Union SG’nin umutsuz gittiği İstanbul’da elde ettiği 1 - 0’lık galibiyete geniş yer ayırdı.

Flaman kamu yayıncısı VRT maça ilişkin gelişmeleri, “Güçlü Union, Fenerbahçe galibiyetiyle Avrupa macerasını olumlu bir şekilde sonlandırdı” başlığıyla aktardı.

‘Unutulmaz bir zafer’

VRT’nin yorumunda, “Bir mucize değil ama unutulmaz bir zafer. Union, Avrupa serüvenini F. Bahçe'ye karşı önemli bir galibiyetle noktaladı. Hatta Türkiye'de maça hakim olan Brükselliler biraz daha etkili olabilse daha fazlasını hayal edebilirdi” dendi.

Kamu yayıncısına göre, İstanbul’a bazı önemli oyuncularından yoksun olarak giden Union, Kadıköy’de gerçek değerinin ne olduğunu gösterdi.

Fransızca kamu yayıncısı RTBF de, “Union Saint - Gilloise, Fenerbahce'yi yendi ve Konferans Ligi'nden başı dik ayrıldı” başlığını kullandı.

RTBF’ye göre bazı önemli oyuncularından yoksun olan Union yine de, pek etkili olamayan Fenerbahçe’yi altüst etmeye yetti.

Brüksel ekibinin elde ettiği galibiyetin, Avrupa’da devam etmek için yeterli olmadığını belirten RTBF’nin yorumunda şunlara yer verildi:

“İlk maçta 3 -0 mağlup olan Union, zorlu sahada kazanmak için yiğitçe bir performans sergiledi. Gurur duyulacak ama aynı zamanda pişmanlık duyulacak bir şey…“

Le Soir gazetesinin başlığı da “Konferans Lİgi’nde Union için yolun sonu” oldu.

Gazetenin haberinde “Union Saint-Gilloise Perşembe akşamı İstanbul'da Fenerbahce karşısında aldığı galibiyete rağmen Avrupa Konferans Ligi'nden elendi” dendi.

‘Mucize gerçekleşmedi’

Flamanca yayınlanan HLN gazetesi, “Union Avrupa sahnesinden başı dik ayrıldı: Rasmussen Brüksel ekibine İstanbul’da hak ettiği bir zafer kazandırdı” başlıklı haberinde, Belçika takımının “Fenerbahçe karşısında büyük ve hak edilmiş bir galibiyetle Avrupa'ya veda ettiğini” belirtti.

De Standaard gazetesi de, “Mucize olmadı ama Union Avrupa mücadelesini prestij zaferiyle noktaladı” başlığını kullandı.

Brüksel’in sarı - lacivertli ekibinin, İstanbul’da renktaşı Fenerbahçe karşısına “imkansız bir görev” için çıktığını belirten gazetenin yorumunda şu ifadeler yer aldı:

“Union’ın Avrupa hikayesi bitti. Geçen haftaki 3 - 0’lık mağlubiyetin ardından, Fenerbahçe ile oynanacak ikinci maçın sonucu belli gibiydi. Perşembe günü bir mucize mümkün olmadı. Union çok sayıda pozisyon yarattı ancak sadece bir gol atabildi.”

Gazeteye göre Union, Avrupa’da gurur duyacağı bir sezonu tamamladı. Liverpool ve Eintracht Frankfurt'a karşı galibiyet elde eden Brüksel ekibi, son bir zafer daha elde etti.

Het Nieuwsblad gazetesine göre de “Union SG, Avrupa sahnesinden başı dik ayrıldı”.

Gazete, Belçika ligi liderinin İstanbul’da beklediği mucizenin gerçekleşmediğine işaret ederek, yine de Fenerbahçe'ye karşı prestijli bir zafer kazandığını vurguladı.

Fransızca yayımlanan La Libre gazetesi, Union’ın Fenerbahçe karşısında çok iyi bir performans sergilemesine rağmen turu geçmeye yetecek başarı elde edemediğini vurguladı.

Belçika medyasına göre, Pro League’de Pazar günü Antwerp'le karşılaşacak olan lider Union, bütün enerjisini şampiyonluk ve Belçika Kupası için harcayacak.