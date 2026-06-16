Ünlü milyarderin görüntülerine tepki yağıyor: Bu nasıl bir kibirdir - Son Dakika
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Ünlü milyarderin görüntülerine tepki yağıyor: Bu nasıl bir kibirdir

16.06.2026 10:48
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Dünyanın en zengin milyarderlerinden Jeff Bezos’un Fransa'nın başkenti Paris'teki sokak yürüyüşü sırasında koruma ordusunun sergilediği agresif ve abartılı tavırlar büyük tepki çekti. Çevredeki insanları sert müdahalelerle itip kakarak etten duvar ören korumaların o anları kısa sürede viral olurken, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları "Bu nasıl bir kibirdir!" diyerek Bezos ve ekibine ateş püskürdü.

Dünyanın en zengin insanları listesinin zirvelerinde yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Fransa’nın başkenti Paris’te kameralara yansıyan görüntüleriyle küresel çapta büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bezos'un şehri gezdiği esnada koruma ordusunun sergilediği agresif ve abartılı tavırlar, sosyal medyada tepki patlamasına neden oldu.

Ünlü milyarderin görüntülerine tepki yağıyor: Bu nasıl bir kibirdir

"BU NASIL BİR KİBİRDİR"

Paylaşılan görüntülerin altına dünyanın dört bir yanından eleştiri yağdı. Videoyu izleyen binlerce kişi ortak bir paydada buluşarak şu yorumu yaptı: "Bu nasıl bir kibirdir! Dünyanın en zengini olman bu şekilde davranma hakkını sana vermez."

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

  • Bindiği araç bizim müteahhitlerde de var. 
  • Parmaklıkları insandan yapılma bir hapishanede yaşıyor adam.
  • Parada kalite olsa kalitesiz insanı zaten adam yerine kıymaz.
  • Fakirlerle arasına kalın duvarlar çekiyor.
  • Bezos’un korumaları mı, yoksa robotlar mı?

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Son Dakika Dünya Ünlü milyarderin görüntülerine tepki yağıyor: Bu nasıl bir kibirdir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fatih Turhanoglu Fatih Turhanoglu:
    Siz bir de 30 bin takipçili youtuberların korumalarını görün. AVM'ye imza gününe geliyorlar ki şaka gibi. Sanırsın Hollywood yıldızı geliyor. 0 0 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Nice altınlar içinde yaşayan firavunlara kalmadı bu dünya Tahtlarını mezarlarını örümcek ağları kapladı jeff Bezosamı kalacak bu dünya hey yavrum hey her kim makam bakımında amirde olsa en üst yöneticide olsa maddiyat da en zenginde olsa kibir olursa onda zenginliği makamı da burada kalacak ah alma alırsan sırtın yere gelir 0 0 Yanıtla
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