Dünyanın en zengin insanları listesinin zirvelerinde yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Fransa’nın başkenti Paris’te kameralara yansıyan görüntüleriyle küresel çapta büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bezos'un şehri gezdiği esnada koruma ordusunun sergilediği agresif ve abartılı tavırlar, sosyal medyada tepki patlamasına neden oldu.
Paylaşılan görüntülerin altına dünyanın dört bir yanından eleştiri yağdı. Videoyu izleyen binlerce kişi ortak bir paydada buluşarak şu yorumu yaptı: "Bu nasıl bir kibirdir! Dünyanın en zengini olman bu şekilde davranma hakkını sana vermez."
İşte yapılan yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Dünya › Ünlü milyarderin görüntülerine tepki yağıyor: Bu nasıl bir kibirdir - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)