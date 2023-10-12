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Ünlü şarkıcı Justin Bieber İsrail için dua istedi, tepkilerin ardı arkası kesilmiyor - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Justin Bieber İsrail için dua istedi, tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Son Güncelleme: 12.10.2023 17:29

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, İsrail ve Filistin çatışmasında tarafını belli etti. Genç şarkıcı İsrail'e destek verdi. Binlerce hayranı şarkıcıya mesajından dolayı tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, İsrail'e destek veren paylaşım yaptı. Yıldız şarkıcı İsrail için dua çağrısında bulundu. Bieber'ın paylaşımı takipçilerinin tepkisini çekti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN PAYLAŞIMLAR ART ARDA GELİYOR

Dünya günlerdir İsrail ve Gazze çatışmasına odaklanmış durumda. Karşılıklı yapılan saldırılarda yüzlerce masum insan hayatını kaybederken, dünyaca ünlü isimler de savaşta taraf oldukları devletlerle ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

Ünlü şarkıcı Justin Bieber İsrail için dua istedi, tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

İSRAİL İÇİN DUA İSTEDİ

Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber, İsrail'e destek veren bir paylaşım yaptı. Bieber, İsrail için dua çağrısında bulundu. 293 milyon takipçisi bulunan yıldız şarkıcının bu mesajı büyük tepkiye neden oldu. Onlarca kişi İsrail'in masum insanları öldürdüğünü söyleyerek şarkıcıyı yerden yere vurdu.

Ünlü şarkıcı Justin Bieber İsrail için dua istedi, tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Öncesinde Gazze'nin bombalandığı görseli de paylaşan Justin Bieber, tepkilerin ardından bu paylaşımını sildi. Ancak İsrail için dua istediği mesajını kaldırmadı. Ünlü şarkıcının son paylaşımının altı ise " Filistin'e özgürlük" yorumuyla doldu.

Ünlü şarkıcı Justin Bieber İsrail için dua istedi, tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
Ünlü şarkıcı Justin Bieber İsrail için dua istedi, tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
Ünlü şarkıcı Justin Bieber İsrail için dua istedi, tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
Ünlü şarkıcı Justin Bieber İsrail için dua istedi, tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

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Son Dakika Dünya Ünlü şarkıcı Justin Bieber İsrail için dua istedi, tepkilerin ardı arkası kesilmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Justin Bieber İsrail için dua istedi, tepkilerin ardı arkası kesilmiyor - Son Dakika
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