Uygun olmayan kıyafetler giyen iki kadın, uçaktan zorla indirildi

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4 Ekim tarihinde, Los Angeles'tan New Orleans'a giden bir Spirit Airlines uçuşunda beklenmedik bir olay yaşandı. Teresa Araujo (34) ve arkadaşı Tara, bir arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için seyahat ediyorlardı.

Kadınlar, uçağa bindikten kısa bir süre sonra bir erkek kabin görevlisi tarafından "örtünmeleri" istendi. Teresa ve Tara, kot pantolon, crop top ve hırka giyiyorlardı. Uçağın sıcak olması nedeniyle hırkalarını çıkarmışlardı.

Kabin görevlisinin ısrarı ve tartışmanın büyümesi üzerine, uçak henüz kalkış yapmadan geri döndü ve iki kadın uçaktan indirildi. Diğer yolcular kadınları savunmaya çalışsa da, bir kadın süpervizör onların uçaktan inmesi gerektiğini söyledi.

Teresa, sosyal medyada yaşadıklarını paylaştı ve olayı videoya çekti. Spirit Airlines'ın kıyafet kurallarını görmek istediğini, ancak bunun kendilerine gösterilmediğini iddia etti.

Uçaktan indirildikten sonra, kadınlara başka bir uçuşa yerleştirilecekleri söylendi, ancak bu gerçekleşmedi. Teresa, Delta Airlines'tan yeni bir bilet almak zorunda kaldı ve beş saat daha beklemek durumunda kaldı.

Spirit Airlines sözcüsü, şirketin Taşıma Sözleşmesi'nde belirli giyim standartları olduğunu belirtti ve olayı araştırdıklarını söyledi.

Bu olay, havayollarının kıyafet politikaları ve yolcu hakları konusunda tartışmalara yol