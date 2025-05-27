Uzungöl'de Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Uzungöl'de Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Uzungöl\'de Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
27.05.2025 14:10
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Suudi Arabistan uyruklu çocuk dereye düştü, babası yardım istedi. Arama ekipleri çalışmalara devam ediyor.

BABASI YOLA KOŞUP, YARDIM İSTEMİŞ

Trabzon'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de dereye düşüp, kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'u arama çalışmaları sürüyor. Suudi ailenin su içmek ve gezinti amaçlı dere kenarına indiği, bu sırada dengesini kaybeden Faisal Ramzi Alshaikh'un suya düştüğü, babanın dereye atladığı ancak çocuğunu kurtaramadığı, daha sonra telefon sinyalinin çekmediği bölgeden koşarak yola çıktığı, bu sırada rastladığı Uzungöl esnafı Emre Aygün'den yardım istediği öğrenildi. Tatil için ailesiyle birlikte Uzungöl'e gelen çocuğun, olaydan kısa süre önce kaldıkları otel odasından paylaştığı fotoğrafı da ortaya çıktı.

'DERENİN DEBİSİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU ZAMANLAR'

Emre Aygün, "Dün öğleye doğru Demirkapı yoluna doğru bisikletimle ilerliyordum. Elimi yüzümü yıkamak için mola vermiştim. Yolda beyaz bir aracın kapısı açık şekilde dereye baka baka ilerlediğini gördüm. Ben de ne olduğunu anlamak için araca yanaştım. Kaybolan çocuğun anne ve babası ciddi bir panik halindeydi. Dereye çocuğun düştüğünü söylediler. Arapça bildiğim için durumu anlayabildim. Panik halinde devam ettiler. Bende peşlerine takıldım. Uzungöl Jandarma Karakolu'na geldim. Komutanlarla hızlı şekilde yukarı çıkıp, arama yapmaya başladık. Daha sonra profesyonel ekipleri bekledik. İlkbahar mevsimi; derenin debisinin en yüksek olduğu zamanlar. Çok tehlikeli. Su içmek için durduklarını ifade ettiler. Babası çocuğun peşinden dereye gidiyor. Şans eseri aşağıda bulunan bir kayaya tutunarak kendini zor kurtarıyor. Daha sonra çocuğunun ne tarafa gittiğini göremiyor" dedi. Öte yandan Jandarma, JÖAK, JAK, AFAD, AKUT, ANDA, İtfaiye, UMKE ekipleri ile gönüllü vatandaşlar tarafından sürdürülen arama çalışmalarına; Ankara ve çevre illerden de destek ekiplerinin eşlik ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Çaykara, Trabzon, Uzungöl, Turizm, Tatil, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uzungöl'de Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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