Valerie Pecresse: Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı

Fransa'da Nisan 2022'de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları Cumhuriyetçiler Partisi (LR) adayı Valerie Pecresse'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yenebileceğini gösteriyor.

Macron'un en güçlü rakipleri arasında gösterilen Pecresse, kazanması durumunda Fransa'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olacak.

Elabe adlı araştırma şirketinin yakın zamanda yaptığı anket, seçimlerin bugün yapılması halinde Pecresse'in, Macron'u yüzde 48-52'lik bir oranla yeneceği gösteriyor.

Pecresse'in adaylığı dokuz yıldır hareketsiz kalan ve bir yandan Macron, diğer yandan da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine le Pen'in baskısı altındaki LR için iyi bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Pecresse'in yakın ekibinden olan ve Fransa'nın Hauts-de-Seine bölgesi'nin senatörü Roger Karoutchi, Pecresse'in 12 milyon nüfuslu Paris bölgesini yönetme tecrübesinden dolayı güven verici bir figür olduğunu söyledi.

Karoutchi, "Kadın olmak yeterli değil, devlet kadını olmak gerekiyor. Pecresse bakanlık da yaptı, milletvekilliği de. Laiklik ve emniyet gibi konularda çok deneyimli. Aynı zamanda çok ısrarcı, bir hayali varsa sonuna kadar çalışır" dedi.

Valerie Pecresse kimdir?

Kendisini eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher ve yakın zamana kadar Almanya Başbakanı olan Angela Merkel'e benzeten Pecresse, siyaset hayatına 1995-2007 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Jacques Chirac'ın ekibinde görev alarak başladı.

Ama asıl Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkan olduğu dönemde eğitim bakanı olarak tanınmaya başladı.

Rakipleri de dahil olmak üzere çoğu kişi Pecresse'in oldukça deneyimli olduğunu düşünüyor, ancak birçok seçmen Pecresse'i fazla ciddi ve hırslı buluyor ve siyasi bir kişilik olarak sıkıcı olduğunu düşünüyor.

Fransız anket şirketi IFOP sözcüsü Philippe Dubrelle, "Ben sıkıcı olduğunu söylemem ancak Fransa siyasetine özgün bir ses getirdiğini de söyleyemem" ifadesini kullandı.

Dubrelle, Pecresse'in aşırı sağcı bir diğer aday olan Eric Zemmour ile karşılaştırıldığında zayıf kaldığını öne sürdü ve şöyle devam etti:

"Emmanuel Macron hiçbir deneyimi olmadan cumhurbaşkanlığı pozisyonuna geldi. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon'un da özgün bir tarzı var, Pecresse'de bunu eksik buluyorum" dedi.

Roger Karoutchi ise Pecresse'in çok insancıl bir tarafı olduğunu söyledi:

"Ülkemizde ailelerin çektiği maddi sıkıntıları çok iyi anlıyor, aile kurmanın ve bir aileden sorumlu olmanın ne kadar zor olduğunu biliyor" dedi.

Pecresse, kendi siyasi partisinin üyeleri tarafından aday olarak seçildi ancak seçimi kazanması için çok daha geniş bir seçmen kitlesine hitap etmesi gerekiyor.

Cumhuriyetçi Belediye Başkanı Franck Louvrier, Cumhurbaşkanlığı adaylarının her aşamada öğreniyor ve büyüyor olması gerektiğini, yeniliklere açık olup aynı zamanda kendi prensiplerine sadık kalması gerektiğini söyledi.

Louvrier, Pecresse'in daha önceki siyasi deneyimleri sayesinde kendi takipçi kitlesi dışındaki insanlara seslenmek konusunda "müthiş bir avantajda" olduğunu belirtti.

Seçimlerden ne bekleniyor?

Anket şirketleri yıllardır Macron ve Le Pen'in arasında çekişmeleri bir seçim süreci tahmin ediyordu.

Ancak Jean-Philippe Dubrulle'in de aralarında bulunduğu bazı insanlar Eric Zemmour'un seçmenlerin arasına katılmasıyla durumun değiştiğini, aşırı sağ tarafta oyların bölündüğünü söylüyor.

Dubrelle, "Eğer merkez sağ seçimin ilk aşamasında oyların yüzde 20sini alabilirse her şey değişebilir" dedi.

Pecresse kamuoyu yoklamalarında popüler gözükse de önümüzdeki 3 ay içinde ne olacağı öngörülemiyor.

Henüz adaylığını resmi olarak açıklamayan Macron, Pecresse'den endişelenmeli mi sorusu siyaset dünyasında dönüyor.

Dubrelle, Macron'un 5 yıl önce partisi ve seçmenleri tarafından yenilikçi olarak algılandığı, ancak bir kadın olarak bu sefer de Pecresse'in siyasete yeni bir ses getirebileceğini düşünüyor.

Pecresse'in tatil için sık sık ziyaret ettiği Fransa'nın La Baule bölgesde belediye başkanlığı yapan Franck Louvrier'e göre Pecresse'in adaylığı Fransa'nın merkez sağ partisinde büyük bir değişime işaret ediyor.

Louvrier, daha önce Birleşik Krallık ve Almanya'da olduğu gibi Fransa'da da bir kadın adayın destek göreceğini söyledi.