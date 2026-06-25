Venezuela'da Şiddetli Depremler - Son Dakika
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Venezuela'da Şiddetli Depremler

Venezuela\'da Şiddetli Depremler
25.06.2026 03:27
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Venezuela'da 7.1 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas'ta ağır hasara yol açtı.

Venezuela'da meydana gelen 7.1 ve 7.5 büyüklüğündeki iki deprem başkent Caracas'ta binaların yıkılmasına neden oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremlerin ardından Venezuela'da can kaybının yüksek, hasarın ise ağır olmasının beklendiğini açıkladı.

Kurum, "Afetin geniş bir alana yayılmış olması muhtemel" değerlendirmesinde bulunurken, güçlü sarsıntılara yol açabilecek artçı depremlerin de yaşanabileceği uyarısını yaptı.

USGS'ye göre ilk deprem, yerel saatle 18.04'te Montalbán bölgesinde 13,2 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremin ardından ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından Venezuela, ABD Virjin Adaları ve Britanya Virjin Adaları için tsunami uyarısı yapıldı. Ancak uyarı daha sonra kaldırıldı.

İlk depremden yaklaşık 39 saniye sonra bölgede bu kez 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

USGS'ye göre ikinci depremin merkez üssü Yumare'nin 23 kilometre güneydoğusunda bulunuyor ve deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada depremin ülkenin birçok eyaletinde hissedildiğini söyledi.

Cabello, "Bir sismik olay meydana geldi. Tüm göstergeler bunun yedinin oldukça üzerinde bir büyüklüğe sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

Depremin Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Caracas ve La Guaira eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedildiğini belirten Cabello, başkent Caracas'ta en ağır hasarın Palos Grandes ve Altamira mahallelerinde meydana geldiğini ifade etti.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, depremlerin sarsıntılarının komşu Kolombiya'da da hissedildiğini söyledi.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, yaşadığı binadaki birçok duvarın çatladığını veya yarıldığını söyledi.

Başkentin doğusunda yaşayan 56 yaşındaki Coro Martinez ise deprem sırasında "çok yüksek bir gürültü" duyduğunu belirterek, "Evde eşyalar yere düştü, buzdolabındaki sürahiler devrildi. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım" dedi.

Emekli Maria Romero ise depremin, 1967 yılında Caracas'ta büyük yıkıma yol açan depremden bile daha şiddetli olduğunu söyledi.

Venezuela muhalefetinin lideri ve Nobel Barış Ödülü sahibi María Corina Machado da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbim, sonsuz sevgim ve dualarım bu acı dolu saatlerde her Venezuelalı ailenin yanında" ifadelerini kullandı.

Machado, "Bu zor dönemde güç, sükûnet ve dayanışma hepimize rehber olsun. Tanrı tüm Venezuelalıları, ailelerimizi ve evlerimizi korusun. Bugün her zamankinden daha fazla birlik olma günü" dedi.

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Doğal Afetler, Kolombiya, Venezuela, 3. Sayfa, Politika, Caracas, Ekonomi, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela'da Şiddetli Depremler - Son Dakika

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