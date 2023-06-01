Vicdanlar susmuş! Boğulan çocukları kurtarmaya çalışan doktoru kayda alıp dalga geçtiler

Birleşik Krallık'ın önde gelendoktorlarından Dr. Rob Rosa'nın, dün Bournemouth plajında hayatını kaybetmek üzere olan iki çocuğu kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği sırada, bazı Tiktok kullancıları doktor ve diğer sağlık çalışanlarını videoya alıp dalga geçti.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

12 yaşındaki Buckinghamshireli bir kız ve 17 yaşındaki Southamptonlu bir erkek çocuk dün öğleden sonra boğularak hayatını kaybetti.

KAYDA ALIP DALGA GEÇTİLER

Ancak kendini bilmez küçük bir grup, acil durum görevlilerinin çocuğa müdahale ettiği anları kayda aldı. Bir genç, kumlar üzerinde koşan bir cankurtaranı çekti ve "Oh s... Koş oğlum. Koş, Forrest Koş" diye bağırdı. Yandaki öfkeli bir kişi ise, "Birisi ölüyor" diye haykırdı.

DOKTOR ÖFKE KUSTU

Dr. Rosa, "Çaresizce CPR uygulamalarını videoya çekenlerin eylemlerini tekrar düşünmeleri gerektiğini, bir çocuğun trajik ölümünün hiç kimsenin ilgi çekici bir gösteri olarak izlememesi gerektiğini" belirtti.