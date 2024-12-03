Vietnamlı Emlak Devi Zamana Karşı Yarışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Vietnamlı Emlak Devi Zamana Karşı Yarışıyor

Vietnamlı Emlak Devi Zamana Karşı Yarışıyor

Truong My Lan, ölüm cezasından kurtulmak için 9 milyar dolar ödemeye çalışıyor.

03.12.2024 05:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vietnamlı eski emlak devi Truong My Lan hayatını kurtarmak için zamana karşı yarışıyor.

68 yaşındaki Truong, dünyanın en büyük bankacılık sahtekarlığının başındaki isim olduğu gerekçesiyle verilen ölüm cezasına yapılan itirazın sonucunu bugün öğrenecek.

Ölüm cezası nadiren görülen ve şoke edici bir karardı. Vietnam'da beyaz yaka bir suç nedeniyle ölüm cezası alan çok az sayıdaki kadından biri oldu.

Mahkeme, Truong'un gizlice ülkenin beşinci büyük bankası Saygon Ticari Bankasını kontrol ettiğini ve 10 yıldan uzun süre boyunca bir paravan şirketler ağıyla bankadan toplam 44 milyar dolarlık kredi ve nakit parayı hortumladığını tespit etti.

Savcılar, 27 milyar doların beyan edilenden farklı amaçlarla kullanıldığını ve 12 milyar dolarının da zimmete geçirildiğini iddia etti. Truong zimmet suçunun sabit görülmesi nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldı.

Ancak Vietnam yasalarına göre Truong 12 milyar doların % 75'ini, yani 9 milyar doları geri ödeyebilirse, cezası ömür boyu hapse çevirilebiliyor.

Emlak şirketi Van Thinh Phat Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını yapan Truong My Lan, Nisan ayındaki davasında bazen meydan okur bir tavır takınmıştı. Ancak temyiz duruşmalarında daha pişman görünüyordu.

Truong, devlete bu kadar büyük bir yük olmaktan utanç duyduğunu ve tek düşüncesinin aldıklarını geri ödemek olduğunu söyledi.

Truong My Lan, Ho Şi Minh City'deki Çinli-Vietnamlı mütevazı bir ailenin çocuğuydu.

Annesiyle birlikte pazar tezgahlarında makyaj malzemeleri satış yaparak ticarete başladı. Vietnam'ın Doi Moi diye anılan ekonomik reform döneminde mülklere yatırım yaptı. 1990'larda büyük bir oteller ve restoranlar portföyüne sahip olmuştu.

Nisan ayında hüküm giyip, ceza aldığında önde gelen emlak şirketlerinden Van Thinh Phat Grubu'nun başındaydı. Dönemin Komünist Parti Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un önderlik ettiği yolsuzlukla mücadele programında dramatik bir gelişmeydi.

Davadaki diğer 85 sanık da ceza aldı. Döt sanık ömür boyu hapse çarptırılırken, diğer sanıklar 20 yıldan ertelenmiş 3 yıllık hapse kadar çeşitli cezalar aldı. Truong My Lan'ın kocası 9, yeğeni de 17 yıl hapse çarptırıldı.

Vietnam Merkez Bankası'nın bankacılık sektöründe yaygın bir paniği önlemek için Saygon Ticari Bankasını kurtarmaya milyarlarca dolar harcadığına inanılıyor. Savcılar, Truong'un suçlarının "büyük ve eşi benzeri görülmediğini" belirtti ve merhameti hak etmediğini vurguladılar.

Truong My Lan’ın avukatları ise müvekkillerinin gerekli 9 milyar doları bulmak için elinden geldiğince hızlı uğraştığını söylüyor. Ancak varlıklarını satıp, nakite çevirmenin zor olduğunu savunuyorlar.

Truong'un varlıklarının bazıları başkent Ho Chi Minh City'deki, teoride gayet çabuk satılabilecek lüks konutlar. Geriye kalan kısmı ise diğer işletmelerdeki hisseleri ve emlak projelerindeki payları.

Savcılık, sahtecilikle bağlantılı binden fazla farklı varlık tespit etti. Bu varlıklar şimdilik, yetkili makamlarca donduruldu. BBC'nin araştırması, Truong'un gerekli parayı toplayabilmek için arkadaşlarının yardımına da başvurduğunu tespit etti.

Avukatları, mali gerekçelerle yargıçlardan müvekkilerine merhamet etmesini istiyor. Ölüm cezası hükümlüsüyken, varlıklarını ve yatırımlarını mümkün olan en iyi fiyatlara satmasının ve 9 milyar doları toplamasının zor olduğunu söylüyorlar.

Ölüm cezası, ömür boyu hapse çevrilirse bunu çok daha rahat yapabileceğini savunuyorlar.

Truong'un avukatı Nguyen Huy Thiep BBC'ye yaptığı açıklamada "müvekkilinin varlıklarının gerekli tazminat miktarının üzerinde olduğunu" söyledi.

Nguyen ayrıca, "Ancak bunun için zaman ve satmak için uğraşmak gerek. Çünkü varlıklarının çoğu taşınmazlardan oluşuyor ve nakite çevirmek zaman alıyor. Truong My Lan mahkemenin tazminat ödemesini yapabilmesi için en iyi koşulları sağlamasını umuyor" dedi.

Yargıçların bu söylemden etkilenmesini pek kimse beklemiyor. Öngörüldüğü gibi temyiz başvurusu reddedilirse, Truong My Lan cellattan kurtulmak için kelimenin tam anlamıyla zamana karşı yarışıyor olacak.

Vietnam, ölüm cezalarını bir devlet sırrı olarak görüyor. Hükümet kaç kişinin infaz beklediğini açıklamıyor. Ancak insan hakları grupları 1000 kişiden fazla olduğunu ve Vietnam'ın en çok sayıda ölüm cezası infaz eden ülkelerden biri olduğunu söylüyor.

Genelde infazlar, hükümden uzun süre sonra gerçekleştiriliyor. Ancak mahkumlara infazdan kısa süre önce bildiriliyor. Truong bu olmadan önce 9 milyar doları toplayabilirse, büyük ihtimalle ölüm cezasından kurtulacak.

Related stories

Kaynak: BBC

Politika, Ekonomi, Hükümet, Vietnam, Mahkeme, Finans, Emlak, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Vietnamlı Emlak Devi Zamana Karşı Yarışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

23:53 Hasan Arat’tan Beşiktaş’ta kıyameti kopartacak hamle Hasan Arat'tan Beşiktaş'ta kıyameti kopartacak hamle
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
09:40 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm
09:32 Berke’den, “8 kere su içti“ diyen Okan Buruk’a beklenmeyen yanıt Berke'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt
09:11 Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi değişti Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti
08:58 Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı
08:56 Bakırköy’de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 05:51:59. #1.13#
SON DAKİKA: Vietnamlı Emlak Devi Zamana Karşı Yarışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.