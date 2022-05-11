Vladimir Zelenski'nin ordusu vatan hainlerinin peşine düştü! Belediye meclis sekreteri operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Vladimir Zelenski'nin ordusu vatan hainlerinin peşine düştü! Belediye meclis sekreteri operasyonla yakalandı

11.05.2022 11:27

Ukrayna özel kuvvetleri Rus birliklerine yardım etmekle suçladıkları vatan hainlerini tespit etmek için harekete geçti. Bu isimlerden biri olan ve asker, polis ve terörle mücadele uzmanlarının isimlerini açıklamakla suçlanan belediye meclis sekreteri Nadiya Antonova, Ukrayna özel kuvvetlerinin operasyonuyla yakalandı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

The Sun haber ajansı, vatana ihanetle suçlanan bir belediye meclis sekreterini yakalamak için seçkin Alfa Kuvvetleri birlikleri ve gizli istihbarat ajanlarından oluşan bir birliğe katıldı. Nadiya Antonova, yerel direnişin bel kemiğini oluşturacak asker, polis ve terörle mücadele uzmanlarının isimlerini açıklamakla suçlanmıştı ve Rus işgalcilere yardım etmekle suçlanan hainlere karşı ülke çapında düzenlenen bir saldırının parçası olarak birlikler tarafından tutuklandı.

BODRUM KATINDA BULUNDUĞUNDA BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Tutuklama, Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kurtarıldıktan sonra, Harkov ili kırsalında bulunan Kutuzivka'da gerçekleşti. Birlikler Antonova'nın yerini saptadığında, onu bombalanmış bir hükümet binasının bodrum katında sinmiş halde buldu. Tutuklanan kadın öfkeyle karşılık verdi ve "Hain! Bir hain bulduğunu mu düşünüyorsun? Yazıklar olsun sana. Tüm zaman boyunca buradaydım. Burada nasıl yaşadığımızı sanıyorsun?" diye haykırdı.

Ukrayna özel kuvvetleri vatan hainlerinin peşinde! Belediye meclis sekreterinin yakalanma anı kamerada

BİRÇOK BİLGİ AKTARDI

Savcıların iddiasına göre Antonova, kırsal alan bilgileri ile mükemmel partizan savaşçıları olarak Ukrayna askerlerine destek olabilecek avcıların ve park korucularının kimliklerini de aktardı. Rus güçlerine destek gösterisinde sakinlerini beyaz kol bandı takmaya zorlamakla suçlandı. Rus birlikleri beyaz ve turuncu kol bantları takarken, Ukraynalılar sarı, yeşil ve mavi giyiyordu.

RUS ORDU BAŞKANIYLA İŞBİRLİĞİ YAPTI

Harkov Valisi Oleh Syniegubov, Antonova'nın şövalye çağrı işareti ile Rus ordusunun başkanı ile işbirliği kurduğunu ve terörle mücadele görevlilerini, çevre koruma gazilerini, avcıları ve kolluk kuvvetlerini Rus birliklerine resmen teslim etmek ve yerel halkı beyaz kol bandı takmaya zorlamakla suçlandığını söyledi.

"SIKIYÖNETİM ALTINDA VATANA İHANET"

İkinci bir yetkili, Eduard Konovalov, daha doğuda, cephe hattı kasabası Staryi Saltiv'de koordineli bir başka baskınla ele geçirildi. Vali, yerel konsey başkanı Konovalov'un "gönüllü olarak işgalcilerin yanında yer aldığını, onlara barınak sağladığını ve halkı düşmana direnmemeye teşvik ettiğini" iddia etti. Rus birlikleriyle işbirliği yapan bu insanlar "sıkıyönetim altında vatana ihanet" suçundan ömür boyu hapisle karşı karşıyalar.

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Son Dakika Dünya Vladimir Zelenski'nin ordusu vatan hainlerinin peşine düştü! Belediye meclis sekreteri operasyonla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vladimir Zelenski'nin ordusu vatan hainlerinin peşine düştü! Belediye meclis sekreteri operasyonla yakalandı - Son Dakika
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