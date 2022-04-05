Vladimir Zelenski: Türkiye, Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır - Son Dakika
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Vladimir Zelenski: Türkiye, Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır

05.04.2022 17:55

Rusya-Ukrayna savaşında Zelenski Türkiye'nin Mariupol'daki yaralıları ve ölenleri gemilerle çıkarmaya hazır olduğunu söyledi. Zelenski, "Ben Erdoğan ile konuştum, Erdoğan Putin'le konuştu. Şimdi bu durum onun onayına bağlı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yerel gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıların ve ölenlerin Mariupol'dan çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ERDOĞAN PUTİN'LE KONUŞTU, ONUN ONAYINA BAĞLI"

Zelenski, Türkiye'nin Mariupol'daki yaralıları ve ölenleri gemilerle çıkarmaya hazır olduğunu ancak bu konuda diplomatik görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Zelenski, "Türkiye yaralıları ve ölüleri gemilerle Berdyansk'tan nakletmeye hazır. Mariupol'a yaklaşmaları imkansız. (Güvenlik nedeniyle) Buna izin vermeyiz. Berdyansk'tan nakledebilirler. Yani (yaralı ve ölülerin) Berdyansk'a götürülmeleri gerekiyor. Yaralıları ve ölüleri (Mariupol'dan) çıkarmak için tüm altyapımız hazır. Putin'den onay bekliyoruz. Ben Erdoğan ile konuştum, Erdoğan onunla konuştu. Şimdi bu durum onun (Putin) onayına bağlı." ifadelerini kullandı.

BAKAN AKAR DA TAHLİYE KONUSUNDA DESTEK VERİLECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebileceklerini, bu kapsamda Rus ve Ukraynalı yetkililerle görüştüklerini söylemişti.

DÜN ARA BULUCULUK İÇİN SİNYALİ VERMİŞTİ

Dün Ukrayna'nın Mariupol kentindeki duruma değinen Zelenski, bu şehrin kurtarılması ile ilgili bazı senaryolar üzerinde durduklarını dile getirmişti. Zelenski, "Mariupol'da durum en zor olanlardan biridir. Tüm senaryoları söyleyemem. Askerlerimizin desteklenmesi ile ilgiliyiz. Onlar için zor anlar. Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur. Önümüzdeki günlerde belki de önümüzdeki saatlerde bu zor soruya bir cevap verebileceğiz" diye konuşmuştu.

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Volodimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Mariupol, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Vladimir Zelenski: Türkiye, Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır - Son Dakika


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