Wagner birlikleri Belarus'ta askeri eğitimlere başladı

Belarus Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde ise eğitimlere dair, "Wagner birlikleri, Belarus askerlerine muharebe alanına hareket, taktik atış becerilerini arttırma, teknik ve sıhhi eğitimler verdi" denildi.

Belarus Savunma Bakanlığı, Wagner birliklerinin Belarus topraklarına giriş yaparak Belarus askerlerine eğitimler vermeye başladığını duyurdu. Belarus Savunma Bakanlığı'nın basın servisi tarafından yayınlanan görüntülere göre Wagner birlikleri başkent Minsk'e yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Osipovichi kasabasına askeri bir kamp kurdu. Wagner birlikleri Belarus ordusuna askeri eğitimler vermeye başladı.

NE OLMUŞTU?

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov'a girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını 'vatana ihanet' olarak nitelendirmişti. Prigojin, başkent Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Prigojin'in, 24 Haziran'da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, 'Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını' ve 'konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini' açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek 'isyancı liderin' Belarus'a gideceğini bildirmişti.