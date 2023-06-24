Rusya'nın paralı ordusu Wagner, Putin'e gözdağı verdi: Yolumuza çıkanı yok edeceğiz - Son Dakika
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Rusya'nın paralı ordusu Wagner, Putin'e gözdağı verdi: Yolumuza çıkanı yok edeceğiz

24.06.2023 08:24

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladıktan sonra Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından 'silahlı isyan' suçlamasıyla hakkında ceza davası açıldı. Prigojin, Rusya lideri Putin'e rest çekerek, "Sınır güçleri savaşçılarımızı kucakladı. Şu anda Rostov'a giriyoruz. Savunma Bakanlığı'nın bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz." dedi.

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladıktan sonra Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla hakkında ceza davası açtı. Rusya bu iddiaları yalanlasa da Wagner kurucusu Prigojin Rusya lideri Putin'e rest çekerek, "Şu anda sınırı her yerde geçtik. Sınır güçleri savaşçılarımızı kucakladı. Şu anda Rostov'a giriyoruz. Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz." dedi. Rusya sokaklarında ise darbe ihtimaline karşı teyakkuza geçildi, Putin'e durum hakkında bilgi verildi.

"ÇOCUKLARLA SAVAŞMIYORUZ"

Telegram kanallarında paylaşılan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'e ait olduğu belirtilen ses kaydında, şu ifadeler yer aldı: "Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilin. Çocuklarla savaşmıyoruz. (Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Çocukları öldürmüyoruz. Çocukları eğitmeden cepheye atarak öldüren Şoygu.

Rusya'nın paralı ordusu Wagner, Putin'e baş kaldırdı: Yolumuza çıkanı yok edeceğiz

"DÜŞMAN YERİNE KENDİ SİVİLLERİNİ ÖLDÜRÜYORLAR"

"(Rus) Genelkurmay Başkanı, uçakları havalandırma ve sivillerin arabaları ve tırlar arasında giden konvoyumuza ateş açma talimatı verdi. Onun için kimi öldüreceği önemsiz. Onlar 1,5 yıldan fazla düşmanı öldürmenin yerine kendi sivillerini öldürüyor. Suç içerikli eylemleri yerine gitmekten vazgeçen pilotlara teşekkür ediyorum."

TANKLAR SOKAKLARDA

Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigojin, "Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek" diye konuştu. Darbe girişimi olarak yorumlanan bu sözler sonrası Moskova olmak üzere Rusya'nın kritik kentlerinde zırhlı araçlar sokaklarda görülmeye başladı. Moskova'daki caddelerde görülmeye başlayan zırhlı araçların hızla ilerlediği görülürken savaşın sürdüğü Ukrayna'ya sınır olan Rus kentlerinde de aynı hareketliliklerin görüldüğü öğrenildi.

Rusya'nın paralı ordusu Wagner, Putin'e baş kaldırdı: Yolumuza çıkanı yok edeceğiz

PUTİN'E RAPOR SUNULDU

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise kolluk kuvvetlerinin devletle güvenlik şirketi Wagner arasında yaşanan krize ilişkin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sürekli rapor verdiğini söyledi. Peskov, basın mensuplarına, "Savunma Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Muhafızlar, daha önce kendilerine verilen talimatların uygulanması kapsamında alınan tedbirler hakkında sürekli olarak devlet başkanına rapor veriyor." açıklamasında bulundu. Peskov, Başsavcı İgor Krasnov'un da Wagner'in "silahlı isyan" teşebbüsüyle ilgili başlatılan ceza davası hakkında Putin'e rapor sunduğunu belirtti. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, paralı asker şefi Yevgeny Prigojin hakkında silahlı isyan çağrısında bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

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